La Diputación de Córdoba inicia la poda y desbroce en once carreteras de la sierra para prevenir incendios forestales

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, atiende a los medios de comunicación. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, ha iniciado los trabajos de prevención de incendios en once carreteras de la red viaria provincial que conectan la capital con Sierra Morena, una acción que cuenta con un presupuesto superior al millón de euros.

El responsable del área en la institución provincial, Andrés Lorite, que se ha desplazado hasta la CO-3405 para conocer cómo se están desarrollando estas actuaciones, ha explicado que se trata de "una zona en la que hay una masa forestal muy importante y el dominio público adyacente de las carreteras de la Diputación tiene que tener una labor intensa, tanto de poda como de desbroce".

Por ello, ha continuado, se puso en marcha esta actuación, se la dotó desde el punto de vista presupuestario "con más de 1 millón de euros y ya se lleva un año trabajando en el entorno de la ciudad de Córdoba, en las carreteras de titularidad provincial que están en esta zona de Sierra Morena, que, en concreto, son once carreteras que tienen una longitud global de 68 km".

En este sentido, el delegado de Infraestructuras ha explicado que se está actuando en la carretera visitado este viernes, "que une la ciudad de Córdoba con Las Jaras y con Villaviciosa, pero también se está actuando en la carretera de Trassierra, en la carretera de Las Ermitas, en la que nos lleva a Medina Azahara o la que nos lleva al santuario de Santo Domingo o a los Villares".

Andrés Lorite ha aprovechado la ocasión para felicitar al Grupo de Pronto Auxilio Siete Fincas, al que van "a ayudar financiando material para la extinción de incendios". Además, ha resaltado la "labor de voluntariado que hacen en coordinación con el 112, con el Infoca y con la Agencia de Emergencia de Andalucía. Este grupo suele ser el primero que llega en los conatos de incendios forestales y lo hacen voluntariamente y altruistamente", ha recordado el delegado provincial.

En representación del Consejo de Distrito de Trassiera, su presidente, Juan Manuel Luque, ha mostrado su satisfacción por la intervención de la Diputación ya que "aunque el peligro existe, ahora se reduce, y ese era el objetivo, reducir el peligro para los habitantes de la sierra y los visitantes, que cada día, afortunadamente, son muchos más".

Finalmente, Juan Jiménez, coordinador del Grupo de Pronto Auxilio Siete Fincas, ha indicado que "todos los años se generan incendios en los márgenes de las carreteras y entiendo que esto va a ayudar y mucho. Y por supuesto, en la seguridad de la gente que vive y que transita por nuestras carreteras". Jiménez ha agradecido a la Diputación el facilitar un depósito y un equipo equipo profesional "para instalarlo en uno de los vehículos que tenemos y que esto haga que este año podamos actuar con más seguridad y un poquito más profesionalidad".

CONVENIO CON SIETE FINCAS

La Diputación y el Grupo Local de Pronto Auxilio Siete Fincas han firmado un acuerdo de colaboración que recoge la adquisición por parte de la institución provincial de un equipo de extinción de incendios forestales tipo Megafoc de 250-600 litros, junto con el material necesario para su instalación en un vehículo Mitsubishi 4x4.

Las vías en las que se realizarán estas tareas son la CO-3100 'De Cerro Muriano (Córdoba) a CO-3408'; la CO-3101 'De N-432a al Santuario de Nuestra Señora de Linares' (Córdoba); la CO-3314 'De A-431 a CO-3405 por Medina Azahara y Las Ermitas' (Córdoba); la CO-3400 Acceso a Medina Azahara desde CO-3314; la CO-3401 Acceso al Mirador de las Niñas (Córdoba) desde CO-3314; CO-3402 'De Córdoba a A-3075 por Santa María de Trassierra' (Córdoba), y la CO-3403 'Acceso a Las Ermitas (Córdoba) desde CO-3314'

A todas ellas se suman la CO-3404 'De CO-3405 a CO-3408 por el Lagar de la Cruz' (Córdoba); la CO-3405 'De Córdoba a Villaviciosa de Córdoba'; la CO-3407 'De CO-3408 al Santuario de Santo Domingo de Scalacoeli' (Córdoba), y la CO-3408 'De Córdoba a Estación de Obejo por el Parque Periurbano de Los Villares'

Lorite ha hecho hincapié en que "hasta el momento se ha intervenido en un total de 35 kilómetros correspondientes a las CO-3100, CO-3314, CO-3402, CO-3404, CO-3405 y CO-3408".