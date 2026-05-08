El PSOE reprocha a la Junta que casi 2.000 almerienses esperen atención en salud mental: "Pagar la privada o resignarse"

La candidata al Parlamento de Andalucía por el PSOE de Almería Fátima Herrera, durante la atención a medios. - PSOE

ALMERÍA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Parlamento andaluz por el PSOE de Almería Fátima Herrera ha reprochado que la salud mental "no ha sido una prioridad" para la Junta de Andalucía y ha alertado de que en la provincia hay cerca de 2.000 personas pendientes de atención, de las que 1.511 corresponden al Hospital Torrecárdenas y 481 al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa.

Según ha trasladado el PSOE en una nota, Herrera ha advertido de que las personas con enfermedades o trastornos mentales "han sufrido doblemente el deterioro de la sanidad pública durante estos años con el PP en la Junta", y ha sostenido que muchos pacientes "solo tienen la salida de pagar la privada si se lo pueden permitir o resignarse a esperar".

La dirigente socialista ha señalado que las consultas privadas alcanzan un coste medio de 70 euros, ante lo que se ha preguntado: "¿Qué familia se puede permitir eso y durante cuánto tiempo?".

Herrera ha asegurado que esta situación provoca que muchas personas añadan "más sufrimiento al sufrimiento", a la vez que ha criticado que el Gobierno andaluz "se acuerde ahora de la salud mental" con nuevos planes "que llegan ocho años tarde".

La candidata socialista ha reprochado además la falta de psiquiatras, psicólogos clínicos, personal de enfermería especialista en salud mental y recursos específicos en la provincia.

En este punto, ha puesto como ejemplo la ausencia de una unidad especializada en trastornos de la conducta alimentaria, "que sí existe ya en otras provincias andaluzas". "Moreno Bonilla vuelve a demostrar que los almerienses somos andaluces de segunda o tercera", ha afirmado Herrera.

"PLAN DE CHOQUE" DE MARÍA JESÚS MONTERO

Frente a esta situación, la candidata socialista ha anunciado el compromiso del PSOE de poner en marcha un "Plan de Choque en Salud Mental" con financiación extraordinaria para reforzar el sistema público mediante el aumento de la inversión, la recuperación de recursos recortados y la ampliación de plantillas.

Entre las medidas planteadas, Herrera ha destacado el compromiso de garantizar consultas en un "plazo máximo de 15 días" y con la periodicidad necesaria según cada tratamiento, algo que, según ha criticado, "ahora no se está haciendo".

Asimismo, ha explicado que el PSOE impulsará dispositivos públicos de atención intensiva y respuesta a crisis, con centros de atención 24 horas, equipos móviles de intervención y atención domiciliaria especializada.

También ha avanzado la ampliación de hospitales de día y unidades de hospitalización específicas para personas con trastornos de personalidad, así como la puesta en marcha de programas específicos de atención a los trastornos alimentarios, incluida la creación de una unidad especializada en la provincia de Almería.

Herrera ha defendido además actuaciones dirigidas a la prevención y al bienestar emocional de los jóvenes, especialmente frente al impacto de la sobreexposición a las redes sociales, así como un Plan de Acción de Prevención del Suicidio con sistemas de detección precoz, intervención inmediata y apoyo a las familias.

Así, ha asegurado que el objetivo del PSOE es abordar la salud mental "como un problema de primer orden", con los recursos necesarios para garantizar una "atención digna" a pacientes y familias y recuperar la figura del Defensor del Paciente en Salud Mental.