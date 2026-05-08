Adelante exige una solución para la flota artesanal del Estrecho ante el "injusto" reparto de cuota de atún rojo

La candidata de Adelante Andalucía, Leti Blanco, reunida con pescadores de la flota artesanal de Conil. - ADELANTE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La candidata número dos de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz, Leti Blanco, ha mostrado el respaldo a las reivindicaciones trasladadas por la Organización de Productores Pesqueros Artesanales (OPP72) tras el anuncio del nuevo reparto de cuotas de atún rojo por parte del Gobierno de España, una medida que consideran "claramente insuficiente" para garantizar la supervivencia de la pesca artesanal en el Estrecho de Gibraltar, por lo que ha pedido una solución urgente antes ese reparto "injusto".

Según ha indicado en una nota Adelante, en una reunión con Manuela Leal, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Conil, y Nicolás Rodríguez, gerente de la OPP-72 (Organización de Productores Pesqueros de Conil), Blanco ha conocido de primera mano que el actual modelo de reparto mantiene una "profunda desigualdad entre territorios y tipos de flota", dejando en "situación crítica" a más de un centenar de pequeñas embarcaciones de puertos como Conil de la Frontera, Barbate, Tarifa, Algeciras y La Línea de la Concepción, donde la desaparición de otras pesquerías y la expansión de especies invasoras han convertido el atún rojo en una de las pocas alternativas económicas viables.

La candidata de Adelante, ha considerado "inadmisible" que, pese a que España cuenta actualmente con la mayor cuota de atún rojo de su historia, los criterios de reparto sigan "anclados en modelos heredados de 2008 y continúen ignorando la realidad social y económica de la pesca artesanal andaluza".

En este sentido, ha recordado que el programa político de Adelante apuesta por una transformación integral de las políticas pesqueras, situando en el centro la defensa de la pesca artesanal, la sostenibilidad de los caladeros y el empleo digno en el litoral andaluz. Así, entre sus propuestas destacan la aprobación de una Ley Andaluza de Pesca Sostenible que impulse específicamente la pesquería artesanal y establezca áreas marinas gestionadas con participación directa del propio sector pesquero.

Asimismo, ha recordado que la formación defiende implantar criterios sociales y ecológicos en el reparto de cuotas y subvenciones públicas, evitando que "únicamente prevalezcan intereses económicos o históricos que perpetúan desigualdades dentro del sector".

"No puede seguir repartiéndose el futuro del mar andaluz desde despachos alejados de la realidad de nuestros puertos", han manifestado Blanco, que ha añadido que "defender la pesca artesanal no es solo defender una actividad económica, es proteger empleo, cultura popular, soberanía alimentaria y la vida de los pueblos costeros".