Abascal responde a Moreno sobre la prioridad nacional: "Está acusando de engañar al PP de Extremadura y Aragón"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una atención con los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

MONTILLA (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido este viernes a las declaraciones en relación a la prioridad nacional que ha realizado el presidente de la Junta y candidato del PP-A, Juanma Moreno, en un encuentro informativo con Europa Press señalando que en esta campaña está viendo propuestas que son "irreales" y otras incluso "ilegales" y eso es "engañar a los ciudadanos".

"Me da la sensación de que el señor Moreno está acusando de engañar al Partido Popular de Extremadura y de Aragón que han firmado con nosotros unos acuerdos muy serios que van a poner en primer lugar a los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda pública y a la vivienda de alquiler", ha indicado en una atención a los medios en Montilla (Córdoba).

En esta línea, ha asegurado que el candidato del PP-A se está "alineando" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "contra la mayoría de los andaluces".

"Se vote lo que se vote, la mayor parte de la gente, está de acuerdo con algo lógico, que es que en nuestro propio país, nosotros tenemos que tener prioridad por encima de los que acaban de llegar", ha subrayado. En este sentido, ha recordado que otros dirigentes del PP han aceptado la propuesta.

"Si el señor Moreno no está dispuesto a aceptarlo, le pido que lo diga antes de las elecciones para que los andaluces sepan exactamente qué es lo que están votando", ha destacado. "Los políticos tenemos que meternos en líos, para que la gente no tenga líos en las calles", ha apuntillado.

Abascal también ha sido preguntado por las declaraciones de Moreno acerca de un posible pacto con Vox en las que indicaba que "no tenía voluntad de gobernar con Vox, pero deciden los ciudadanos". "Respetaré el veredicto de las urnas", afirmaba Moreno.

"Creemos que vamos a tener un gran respaldo, que podemos ser determinantes y nosotros también aceptaremos el veredicto de las urnas y haremos que aquellas cosas que nos parecen esenciales e irrenunciables como la prioridad nacional", ha reafirmado Abascal.



