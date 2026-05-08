Repullo (PP) valora el compromiso del proyecto de Juanma Moreno con "el acceso a vivienda y estabilidad institucional"

Antonio Repullo con José María Bellido, Beatriz Jurado y Carmen Granados. - PP

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El director de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura cordobesa al Parlamento andaluz, Antonio Repullo, ha destacado este viernes en Córdoba "el compromiso del gobierno andaluz con el acceso a la vivienda, asegurando que la comunidad vive una transformación basada en la estabilidad, la gestión y la creación de oportunidades para las familias andaluzas".

En una comparecencia ante los medios junto al presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembros de la candidatura cordobesa, José María Bellido, la candidata Beatriz Jurado y la coordinadora de Fomento y Vivienda del PP de Córdoba, Carmen Granados, que ha tenido lugar en la zona de expansión del O4 y la Huerta de Santa Isabel de Córdoba, Repullo ha señalado que "esta actuación urbanística, donde se promueven más de 3.700 viviendas, representa el modelo de crecimiento que impulsa el proyecto de Juanma Moreno, basado en ampliar la oferta residencial, facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

El candidato popular ha subrayado que "la política de vivienda constituye una prioridad para el PP de Andalucía" y ha defendido los resultados alcanzados durante los últimos años. En este sentido, ha afirmado que "el gobierno de Juanma Moreno ha triplicado la inversión y el número de viviendas protegidas construidas en Andalucía respecto a la etapa socialista".

"Mientras el PSOE ejecutó cerca de 4.000 viviendas protegidas en ocho años, el gobierno del PP ha hecho realidad más de 15.000 viviendas protegidas para familias andaluzas", ha señalado Repullo, quien ha avanzado que "el objetivo para los próximos años pasa por consolidar esa línea de trabajo mediante 200.000 hogares en Andalucía, incluyendo la construcción de más de 20.000 viviendas protegidas, 66.000 viviendas en régimen de alquiler y la rehabilitación de otras 22.000 viviendas".

Según ha expuesto, "el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los andaluces y vamos a seguir trabajando con planificación, estabilidad y colaboración institucional para ampliar las oportunidades de las familias".

PIDE "MAYOR IMPLICACIÓN" DEL GOBIERNO

Repullo también ha reclamado al Gobierno central "una mayor implicación en materia de vivienda e inversiones para Córdoba". En este contexto, ha criticado que "el ejecutivo de Pedro Sánchez no haya impulsado vivienda protegida en la ciudad" y ha pedido "más compromiso con las necesidades reales de la provincia".

Igualmente, el candidato popular ha apelado a "mantener la estabilidad política que está permitiendo la transformación económica y social de Andalucía", defendiendo que "Córdoba es hoy uno de los motores de crecimiento de la comunidad autónoma gracias a las políticas impulsadas por el Gobierno andaluz".

APUESTA DE AYUNTAMIENTO Y JUNTA

Por su parte, Bellido ha destacado "la apuesta conjunta del Ayuntamiento y la Junta para impulsar más de 2.000 VPO y consolidar el crecimiento de Córdoba con políticas reales de vivienda", a la vez que ha remarcado "la necesidad de abordar el reto de la vivienda desde la gestión y las realidades frente a los discursos vacíos", poniendo como ejemplo las actuaciones urbanísticas y residenciales que se desarrollan en la ciudad "gracias a la colaboración entre el Consistorio y la Junta".

Además, ha señalado que "Córdoba está desarrollando una política integral de vivienda basada en la planificación, la simplificación administrativa y el impulso a nuevos desarrollos residenciales que permitan ampliar la oferta y contener los precios".

En este sentido, ha resaltado que "para los próximos años están previstas más de 2.000 viviendas de protección oficial en la ciudad, de las que más de 1.700 se levantarán en el sector O4, al que se suman otras promociones impulsadas por Vimcorsa". "Estamos ante el mayor desarrollo residencial que se va a construir en Córdoba, con más de 4.000 viviendas, y queremos que la mitad de las viviendas de los nuevos barrios sean de protección oficial", ha afirmado.

Bellido también ha avanzado "el impulso de 600 viviendas destinadas a jóvenes dentro del Plan Vives, distribuidas en distintos puntos de la ciudad y complementadas con alojamientos para mayores en espacios públicos infrautilizados, siguiendo modelos ya ejecutados como el desarrollado en la calle Don Rodrigo".

Asimismo, el alcalde ha defendido "la necesidad de seguir desarrollando la Córdoba del futuro a través del nuevo planeamiento urbanístico, con capacidad para albergar hasta 30.000 nuevas viviendas", y ha apostado por "combinar ese crecimiento con actuaciones de rehabilitación en los barrios consolidados". Para ello, ha explicado que "el Ayuntamiento trabaja en una nueva norma urbanística que facilite obras de accesibilidad, eficiencia energética y rehabilitación mediante incentivos de edificabilidad para las comunidades de vecinos".

Entretanto, Bellido ha asegurado que "las políticas impulsadas en Córdoba están funcionando", elogiando que "la ciudad mantiene un crecimiento del precio del alquiler y de la vivienda muy por debajo de la media nacional". "Queremos seguir contando con la confianza de los cordobeses para continuar desarrollando políticas útiles, realistas y eficaces que permitan afrontar el reto de la vivienda desde la gestión y no desde la confrontación", ha expresado.