Montero se compromete ante CCOO-A a "trabajar codo con codo" con sindicatos por un "crecimiento compartido" tras el 17M

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero (d), mantiene una reunión con la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López (i), en el contexto de las próximas elecciones andaluzas del - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se ha comprometido este viernes ante Comisiones Obreras Andalucía (CCOO-A) a trabajar "codo con codo con las organizaciones sindicales" tras las elecciones del próximo 17 de mayo "para ser capaces de impulsar" un crecimiento económico "repartido, compartido", y de "poner en marcha nuevas medidas en esta comunidad autónoma que permitan a los trabajadores mejorar su calidad de vida y una protección de los servicios públicos que es una conquista de los trabajadores".

Así lo ha manifestado la candidata socialista en una atención a medios previa a una reunión con la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, en la sede del sindicato en Sevilla, en la que desde dicha organización han trasladado a la dirigente del PSOE-A las propuestas que plantean a los partidos que concurren a dichas elecciones andaluzas.

María Jesús Montero ha aprovechado la ocasión para reivindicar los servicios públicos como "el colchón de seguridad de los trabajadores", y para advertir desde esa premisa de que no van a permitir desde el PSOE-A que "nos arrebaten aquello que es de todos y que hemos construido entre todos con mucho trabajo y esfuerzo".

Montero ha agradecido además a Nuria López que "siempre está al quite de la elaboración de propuestas para mejorar la vida de los trabajadores", así como que "con su liderazgo también está impulsando la movilización del voto progresista para que todas las personas trabajadoras defiendan sus intereses el próximo 17 de mayo", y en ese punto ha remarcado que la gente debe saber que "su voto es absolutamente libre" y, entre todos, se pueden "cambiar las cosas".

Montero también ha defendido que "gran parte del éxito económico del Gobierno de España procede de que las propuestas se discuten y son capaces de enriquecerse en el diálogo social, con participación activa siempre de los sindicatos, y dependiendo de la materia también de los empresarios", y por ello ha querido reivindicar "la concertación económica, la capacidad de dialogar las medidas económicas con los agentes más importantes que intervienen en el mundo laboral", una cuestión "imprescindible para llegar a consenso", según ha sostenido.

La candidata socialista ha trasladado a la líder de CCOO-A que recibía "gustosamente" el documento de sus propuestas, y ha apuntado que entiende que "gran parte" de las mismas estarán ya "asumidas" en el programa electoral del PSOE-A o serán cuestiones que se podrán "incorporar" al mismo.

Montero ha querido detenerse especialmente en una "reivindicación que los sindicatos llevan tiempo demandando", la de que el crecimiento que registra la economía española "repercuta en el bienestar de los trabajadores en forma de mejores salarios, de condiciones laborales más adecuadas, de disminución de la jornada laboral".

CCOO-A ENTREGA SUS DOCUMENTOS DE PRIORIDADES

Por su parte, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha pedido a la candidata socialista que "se comprometa" con las prioridades que el sindicato traslada en el documento que le ha entregado este viernes, y que contrastan con las "barbaridades" que el sindicato entiende que están defendiendo algunas formaciones en sus programas y que les "preocupan", porque "rayan la legalidad y hasta la humanidad", según ha denunciado.

Nuria López ha señalado que desde CCOO-A se centran en "cuáles son las prioridades útiles para los andaluces", en materias como la vivienda, la sanidad o la educación, que son "problemas troncales", y ha lamentado que en este tiempo se está viendo mucho "marketing" en el marco de la campaña y "se está hablando poco de cuáles son los problemas reales que tiene esta tierra".