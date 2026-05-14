La Diputación de Córdoba lanza los programas de Envejecimiento Activo, Participación Social e Infancia y Familia

La delegada de Derechos Sociales y presidenta del IPBS, Irene Aguilera, en la presentación de los programas de Envejecimiento Activo, Participación Social e Infancia y Familia. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba y presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Irene Aguilera, ha informado este jueves del lanzamiento de una nueva edición de los programas de Infancia y Familia, Envejecimiento Activo y Cuidados y Participación Social y Bienestar 2026-2027, "tres ejes de actuación fundamentales que supondrán una inversión total de 1,8 millones de euros".

Así se ha expresado en rueda de prensa Aguilera, quien ha señalado que "ante el reto demográfico de Córdoba, la segunda provincia más envejecida de Andalucía con un 21,8% de población mayor de 64 años, el IPBS ha diseñado un plan de acción dual para los 71 municipios que comprende el Programa de Participación Social y Bienestar y el de Envejecimiento Activo".

En el primero de ellos, el de Participación Social --dotado con 600.000 euros--, cuentan "con una previsión de 15.000 participantes y se llevarán a cabo 300 proyectos que incluyen talleres de memoria, fisioterapia, teatro y actividades gastronómicas". Se enmarcan en este programa los encuentros zonales de mayores, las jornadas de convivencia locales, semanas sociales del mayor, viajes culturales, talleres gastronómicos, talleres de manualidades y psicomotricidad y talleres de cocina saludable.

Con él, se "busca promover una participación social activa de las personas mayores de la provincia favoreciendo su integración comunitaria, la prevención de situaciones de vulnerabilidad, aislamiento y soledad, así como el fortalecimiento de su autonomía y bienestar personal", ha señalado la delegada de Derechos Sociales.

El segundo programa dirigido al segmento de la tercera edad es el de Envejecimiento Activo, también dotado con 600.000 euros. Sobre este, la delegada de Derechos Sociales ha destacado que "beneficiará a 10.500 personas a través de 280 talleres sobre temas como memoria, gimnasia física y mental, teatro, danza o entre otros".

Destacan también proyectos de innovación como 'Puerta a puerta', intervenciones de estimulación cognitiva en el hogar para personas con movilidad reducida o en situación de dependencia, y 'Cuidando contigo', de apoyo y formación para cuidadores no profesionales "porque es importante cuidar a los cuidadores que hacen una labor que no está pagada, es dura y genera un trabajo que tenemos que apoyar", ha añadido Moreno.

La también presidenta del IPBS ha explicado, también, las características del Programa de Infancia y Familia 2026 --dotado con 600.000 euros-- "dentro del cual se ejecutarán 230 actuaciones destinadas a 1.200 familias y a 6.500 menores".

Dentro de este, ha continuado, "se trabajarán líneas relacionadas con la intervención grupal, como el proyecto 'Tú puedes'; con la gestión emocional, atendiendo a la salud mental infanto-juvenil y acompañando en el duelo; con la atención a la discapacidad, para acompañar a los que cuidan a personas con discapacidad; y con la conciliación, como escuelas de verano, ludotecas y aulas para combatir el absentismo".

Con estos programas, que se ejecutan desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2027, se demuestra la "apuesta decidida" de la Diputación "por los jóvenes, los niños, las familias y los mayores; se hace una Córdoba mejor y se garantiza que los cordobeses tengan mayor calidad de vida".