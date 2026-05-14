El PP se compromete a dotar a Manilva (Málaga) de un nuevo instituto y destaca que Moreno "cumple"

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata de la formación al Parlamento de Andalucía, Carolina España, junto al también candidato José Ramón Carmona y otros miembros del partido en la provincia. - PP MÁLAGA

MANILVA (MÁLAGA), (EUROPA PRESS)

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata de la formación al Parlamento de Andalucía, Carolina España, se ha comprometido este jueves en Manilva a que este municipio malagueño contará con un nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) y ha destacado que Juanma Moreno "cumple con esta localidad, con las familias y con el futuro de niños y jóvenes".

En Manilva, España ha participado en un paseo por el municipio y en un acto público junto al secretario general del PP malagueño y también candidato al Parlamento andaluz, José Ramón Carmona; el presidente local del PP, José Manuel Fernández; la presidenta del PP de Torremolinos y alcaldesa, Margarita del Cid, y otros miembros de la candidatura 'popular'.

España ha señalado que hace dos meses el Ayuntamiento de Manilva cedió el suelo y la Consejería de Educación "ya está trabajando para dar los pasos necesarios para que, cuanto antes, este nuevo instituto sea una realidad". "Sé que os preocupa enormemente el instituto, porque hace falta; sois una tierra atractiva, donde se vive bien, cada vez viene más gente a vivir aquí y por lo tanto necesitamos un nuevo centro educativo" para atender al incremento poblacional en Manilva, ha manifestado.

También ha recordado que en el actual IES Las Viñas se sigue invirtiendo, con la adecuación de instalaciones y el plan de confort térmico además de en la impermeabilizacion de la cubierta y otras reparaciones. "Juanma y su equipo cumplen. Nosotros hemos cumplido, hemos cumplido todo lo que hemos prometido; otros necesitan los bulos y la mentira", ha enfatizado España.

Así, ha pedido a los manilveños que "confíen en el PP y en Juanma Moreno el próximo domingo 17 de mayo". "Es el único que va a seguir transformando esta tierra", ha concluido.

