Adelante Andalucía muestra "oposición a las 200 nuevas viviendas turísticas en Málaga": "Ya no engañan a nadie"

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas, Luis Rodrigo, en una imagen de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas de 2026, Luis Rodrigo, ha expresado la oposición de la formación andalucista "al nuevo proyecto de cuatro bloques de apartamentos turísticos en la capital malagueña, lo que implicará la construcción de 200 viviendas más dedicadas al turismo".

Rodrigo ha afirmado que el Ayuntamiento "ya no engaña a nadie en su política de vivienda". "Nos dijeron que habían frenado la legalización y concesión de licencias de pisos turísticos. Y ahora lo que pasa es que vienen empresas y fondos de inversión, compran bloques enteros y los convierten en pisos turísticos. No caemos en el truco. Ya no engañan a nadie", ha apostillado.

Para el líder andalucísta, "se trata simplemente de otro ejemplo más de una política extractiva con la vivienda". "Todo esto ocurre con el beneplácito del Ayuntamiento mientras se sigue expulsando de la ciudad a los malagueños, especialmente del centro, pero ya también en muchos de nuestros barrios, con la correspondiente pérdida de tejido social", ha agregado.

Además, Rodrigo ha incidido en la "pérdida de patrimonio que está sufriendo la ciudad por el modelo de gestión de la vivienda". "Se están destruyendo edificios con dos siglos de historia, se está perdiendo patrimonio y todo para que ni siquiera se genere riqueza en la ciudad, sino para el bolsillo de unos cuantos", ha agregado.

Por último, el candidato de Adelante Andalucía ha instado al Ayuntamiento a que "no autorice esta iniciativa", ha pedido la "no proliferación" de licencias de apartamentos turísticos y ha afirmado que su formación "va a luchar con todas sus fuerzas para devolver Málaga a su gente", ha concluido.

