Diputación de Córdoba participa en un encuentro sobre cooperación transfronteriza en economía social agroalimentaria

Imagen del proyecto europeo 'Agrosocial'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del proyecto europeo 'Agrosocial', ha participado en un "encuentro estratégico" celebrado en el Algarve portugués dentro de una feria agroalimentaria organizada por Odiana - Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana, socio portugués de este proyecto liderado por la institución provincial cordobesa.

Según ha concretado la institución provincial en una nota, el encuentro ha reunido a representantes institucionales, cooperativas agroalimentarias, entidades de innovación y expertos de España y Portugal con el objetivo de "avanzar en la cooperación transfronteriza en torno a la economía social agroalimentaria, la digitalización del sector y el relevo generacional en el medio rural".

Por su parte, para la delegada de Hacienda y Fondos Europeos, Ana Rosa Ruz, "la participación de técnicos de la Diputación de Córdoba en seminarios como este indica la importancia de seguir consolidando alianzas entre instituciones, cooperativas, empresas y centros de innovación para afrontar desafíos comunes como la despoblación, la transformación digital, la sostenibilidad y la competitividad del sector agroalimentario".

Asimismo, Ruz ha insistido en que "este tipo de encuentros permite generar nuevas sinergias entre los socios del proyecto y reforzar la dimensión internacional de 'Agrosocial' como una de las principales iniciativas europeas de cooperación en economía social agroalimentaria entre España y Portugal".

Durante la jornada, los participantes han analizado nuevas oportunidades para fortalecer el ecosistema agroalimentario entre ambos países, impulsar la incorporación de tecnologías innovadoras en cooperativas y empresas rurales y fomentar modelos de emprendimiento ligados a la sostenibilidad y a la innovación social, según ha precisado la Diputación.

Asimismo se han abordado algunas de las futuras líneas de trabajo del proyecto, entre ellas, el desarrollo de los Agrosocial Labs/living Labs, como espacios de demostración tecnológica e innovación aplicada al sector agroalimentario, así como la futura Escuela Transfronteriza de Alta Dirección para empresas de economía social.

El representante de la asociación Odiana, en su exposición, ha puesto en valor el potencial del Algarve y del Bajo Guadiana como territorios de cooperación y experimentación en innovación agroalimentaria, especialmente en ámbitos relacionados con la agricultura sostenible, la economía circular y las nuevas tecnologías aplicadas al sector primario.

El proyecto 'Agrosocial', financiado por el programa Interreg España-Portugal (Poctep) de la Unión Europea, tiene como objetivo crear un ecosistema transfronterizo de economía social agroalimentaria entre España y Portugal, "promoviendo la competitividad, la formación, la innovación y la atracción de talento joven al medio rural".

En contexto, el partenariado del proyecto 'Agrosocial' está integrado por entidades de Andalucía, Extremadura, Galicia y Portugal, entre ellas diputaciones provinciales, cooperativas agroalimentarias, asociaciones empresariales, ayuntamientos y entidades tecnológicas y de innovación.