La Diputación de Córdoba presenta su convocatoria de subvenciones en materia de Protección Civil

Cartel de la convocatoria de subvenciones en materia de Protección Civil. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Protección Civil, pone en marcha una nueva convocatoria de subvenciones para proyectos en esta materia destinadas a las agrupaciones locales de voluntarios de los distintos ayuntamientos de la provincia, con un presupuesto total de 175.000 euros.

Según ha detallado la institución provincial, se mantienen las tres modalidades, la A y C son de inversión, con una dotación de 150.000 euros para la adquisición de vehículos de protección civil y equipos inventariables, con una cuantía máxima en ambos casos de 75.0000 euros y el importe máximo de la subvención no podrá superar el 50% del presupuesto total.

La modalidad B, por su parte, está dotada con 25.000 euros y se destina a la adquisición de uniformidad y material menor complementario de intervención y protección personal, tales como gafas protectoras, cinturones con herramientas, guantes, gorras, sombreros o cubre pantalones, entre otros. En este caso, el importe máximo subvencionable tampoco podrá superar el 50 por ciento del total.

El delegado del área en la institución provincial, Antonio Martín, ha destacado que "el fin último de estas ayudas es facilitar y mejorar la realización de las tareas de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación en los municipios de la provincia que realizan las agrupaciones de voluntarios de protección civil".

Martín ha insistido en que "esto se consigue mediante la mejora y renovación del parque de vehículos destinados a las funciones de protección civil, la mejora de las dependencias en las que se ubique la agrupación de voluntarios, así como de los uniformes y material menor complementario de intervención y protección personal de protección civil".

El plazo de solicitud de estas subvenciones comienza el próximo viernes 8 de mayo y finaliza el 21 de este mismo mes y se podrá realizar a través de un trámite específico que se habilitará a tal efecto en la sede electrónica de la Diputación de Córdoba. Las bases se pueden consultar en el BOP de este jueves, 7 de mayo.