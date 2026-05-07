Maíllo se compromete a revertir los conciertos sanitarios y lamenta que Moreno "meta miedo": "El lío eres tú"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, este jueves en Huelva. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, se ha comprometido este jueves a que si gobiernan revertirá "todos los conciertos privados" de la sanidad "para que las 732 millones de euros que se dan a las clínicas privadas pasen a los hospitales públicos" porque es "una cuestión de prioridades", al tiempo que ha lamentado que el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno quiera "meter miedo" con la inestabilidad, por lo que le he espetado que "el lío" lo tiene él.

Así lo ha manifestado durante un mitin celebrado en Huelva capital, donde Maíllo ha señalado que "hoy dicho Moreno, presidente del gobierno de la Junta de Andalucía desde 2019, que si no consigue la mayoría absoluta, que las ayudas se van a paralizar, que no va a haber oposiciones, que todo va a ser muy difícil y que vaya lío". "Mira, Moreno, el lío eres tú, el que tiene el colapso de la sanidad pública, el deterioro de la educación privada, ese es el lío que tiene", ha dicho.

Al respecto, el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta ha criticado que "no se puede decir que si no consigue la mayoría absoluta se paralizan oposiciones, o que se acaba la oferta de empleo público, o que no hay ayuda a los agricultores" porque decir eso "es una indecencia" y "porque unas elecciones se ganan haciendo propuestas, no con un chantaje".

"El lío de no atender a enfermos de Alzhéimer, durante tres años pidiendo dependencia y tú no respondiendo, el lío que tiene diciendo que la vivienda es un problemón, no interviniendo y permitiendo que sea una ley salvaje, que suban los alquileres que suban las ventas y que a la gente la echen hasta de los barrios obreros porque llegan los pisos turísticos, el lío lo tienes tú y nosotros vamos a desliar ese lío él habla de estabilidad pero es el caos en la gestión, y ha atravesado una línea roja que no debía haber atravesado, que es la insensibilidad de jugar con la estabilidad y la necesidad de la gente", ha remarcado.

El líder de Por Andalucía ha dicho que "unas elecciones se ganan como estamos haciendo en Por Andalucía", una coalición con la que "se puede estar de acuerdo o no", pero "presenta un modelo para Andalucía".

"Nos posicionamos ante los graves problemas que hay y no chantajeamos a nadie. Pedimos vuestro voto, os animamos a que movilicéis, a que convenzáis a más gente, pero no amenazamos a nadie; instamos a la esperanza, pero no levantamos el miedo. No merece ser presidente de la Junta de Andalucía una persona que insta al miedo como instrumento para coartar la libertad de voto el próximo 17 de mayo", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que "por eso, Moreno empieza a meter la pata" y "cuando no está asesorado ni acompañado ni tiene toda esa corte medieval que lo protege, el rey en el debate a cuatro está desnudo, se le caen los papeles literalmente", ha subrayado Maíllo.

PROPUESTAS EN SERVICIOS PÚBLICOS

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta se ha preguntado "dónde van los recursos" que están llegando a Andalucía para los servicios públicos "ahora que los hay" y "no como en otros contextos históricos".

Por ello, ha espetado que "si alguien quiere que los recursos vayan a la privada, a los colegios privados, tener que pagar por hacer un ciclo FP, tener que pagar por una operación de cadera, que vote al PP. Le va a ir muy bien con eso". "Pero si defiendes la sanidad pública, si defiendes un sistema sanitario que te atienda no por tus recursos, sino por tus necesidades, tienes que votar a una fuerza política que ha defendido y que tiene dentro de su coalición a las organizaciones que hemos defendido con mucho orgullo la sanidad pública, ahora y siempre".

En este sentido, ha afirmado que su formación revertirá los conciertos sanitarios con las empresas privadas para destinar "todo el dinero" a la sanidad pública "porque se puede se puede hacer aprovechando las propias infraestructuras sanitarias construyendo y terminando de construir" y ha pedido a "toda la gente que está indignada con el colapso del sistema sanitario" que "se movilice" y "vote el 17 de mayo". "Y hay soluciones, no solo a la atención primaria sino a la bajada de lista de espera", ha aseverado.

Asimismo, se ha comprometido a que, si gobiernan, hará una auditoría externa "para investigar las causas de la degradación sanitaria y las causas de muertes que se podían haber evitado". Al respecto, ha señalado que este jueves "ha salido un informe demoledor de una revista sanitaria que se llama Gaceta Sanitaria de dos profesionales de la Sanidad Pública Andaluza en el que advierten de que en el periodo de 2019 a 2024 en Andalucía han fallecido por cáncer 3.701 personas más de las que eran esperables en cuanto a los índices de mortalidad".

Maíllo ha indicado que "para tomar cartas de la dimensión del asunto, en el sexenio anterior el número de personas de más de las previsibles fueron de 920", lo que supone "un crecimiento del 300% de muertes que no tendrían que haberse producido y que tienen que ver con la degradación de la sanidad, que tienen que ver con la falta de información, que tienen que ver con pruebas clínicas no hechas a tiempo y que por tanto tienen que ver con la política de salud", ha agregado.

"Si en vez de en Andalucía hubiéramos tenido la media en España, en ese periodo de tiempo no tendrían que haber muerto 4.500 personas que no lo han hecho en el resto de España", ha dicho antes de añadir que la sociedad merece "condiciones de máxima dignidad, de un vivir con felicidad" y ha subrayado que "los momentos de avance en la historia de la humanidad y en la historia de las sociedades se produce cuando se abandona el miedo y se convierte en esperanza".

PROMETE LOS CHARES DE ARACENA Y EL CONDADO

Con respecto a Huelva, Maíllo ha lamentado que en Huelva hay "un déficit sanitario" que "es un insulto a la inteligencia de la sociedad onubense". "Y la gente que se está pensando votar al PP y Vox se lo deberían hacer mirar, porque a Huelva será discriminado de manera obscena". Por ello, se ha comprometido a "acelerar" el Hospital Materno Infantil y a abrir definitivamente el Chare de Lepe.

Igualmente, ha afirmado que van a "construir los chares de Aracena y el de Bollullos Par del Condado" con "una asignación de 21 millones de euros" que se ha comprometido "a cumplir desde el primer presupuesto de la próxima legislatura".

VIVIENDA

De otro lado, el líder de Por Andalucía ha afirmado que "hay soluciones a los problemas de vivienda" con la construcción de "vivienda, siempre pública", así como harán "una ley que establezca una prohibición de más pisos turísticos en los municipios tensionados y que los pisos turísticos existentes pasen a uso residencial para aumentar el parque de alquiler y, por tanto, haya más ofertas, bajen los precios y la gente viva con tranquilidad y sin angustia".

Maíllo ha afirmado que hay "una emergencia habitacional que está producida por una disminución de la oferta de alquiler" y que "esa disminución de la oferta de alquiler está condicionada por la existencia de pisos turísticos". "Y lo decimos muy claro. Piso turístico y el derecho a vivienda son incompatibles", ha subrayado.



