Zapatero reta a Moreno a debatirse "mano a mano" con Montero: "Atrévete, por la democracia y por Andalucía"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participa en un acto público en Almería. - PSOE

ALMERÍA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha retado este jueves al candidato del PP a presidir la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que se enfrente en un "mano a mano" con María Jesús Montero para contraponer sus modelos políticos y mostrarlos frente a los votantes de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

"Moreno, debate", le ha instado Zapatero públicamente durante un acto político celebrado en Almería, donde le ha apelado a ir a una mesa con Montero a contraponer programas e ideas. "Atrévete. Si es por la democracia, es por Andalucía, es por los ciudadanos y las ciudadanas, que se lo debemos", le ha urgido.

El expresidente ha recordado que él mismo se ofreció a un cara a cara con Mariano Rajoy en 2004, cuando "no debatió y perdió". "Ya se sabe que cuestan estas cosas, que hay que hacer un esfuerzo", ha ironizado Zapatero, para quien la "democracia es debatir" para que "la razón se abra camino" y "el conocimiento se imponga".

"Hemos construido la Andalucía democrática", ha aseverado el dirigente socialista, quien ha atribuido a su formación haber "modernizado" la región andaluza y haberle dado "progreso" frente a la Andalucía "triste" que, según ha dicho, pinta Moreno.

El expresidente ha apelado así a un orgullo socialista de conquistas democráticas desde el fin de la dictadura a la oposición a la guerra de Irak frente a los "falsos patriotismos" y "supremacismos insostenibles" que ahondan en la "desigualdad" y que hacen que "no se invierta en sanidad pública" o en "educación pública".

Con ello, ha encuadrado los comicios andaluces en determinar si se vota por un PSOE "que ha hecho la Andalucía moderna" y que aboga por la "cohesión social" frente al "individualismo" y el "afán económico exclusivamente" como la que, según ha advertido, proyecta Estados Unidos.

EL "TRUCO" ES QUE "SOBRAN ENFERMOS Y NIÑOS"

Zapatero ha reivindicado el proceso de regularización extraordinaria del extranjeros emprendido por el Gobierno frente a los discursos de "xenofobia" y la "demagogia" de quienes tratan de hacer "un poco de negocio" con los servicios públicos, por lo que ha alertado del "truco que intenta la derecha" y que "está en juego" estas elecciones: "Si faltan médicos o centros de salud, sobran enfermos".

El expresidente ha remarcado que ante la "patraña basurera" que supone el concepto de 'prioridad nacional' acuñado por Vox, la cuestión no radica en su "sobran niños, aunque haya muchos que vengan de fuera" sino que "lo que faltan son médicos, profesores, inversión y financiación" publica, que "es lo que hace un país".

"Le quedan dos telediarios para que digan que el Papa es comunista chavista", ha dicho tras las críticas de la Conferencia Episcopal al tratamiento de la inmigración y ante la próxima visita del pontífice, que acudirá a Canarias para comprobar la situación derivada de la crisis de los cayucos en las islas.

Zapatero, que ha recordado que durante su etapa al frente del Gobierno se regularizó a medio millón de personas --hubo 140.000 empleadas del hogar que pudieron regularizar su situación, ha recordado-- ha manifestado que este tipo de políticas hacen un "país democrático" con una "sociedad civilizada" y "con futuro". "Sentiros vibrantemente orgullosos de un Gobierno que es referencia internacional", ha dicho ante el auditorio.

HERNÁN CORTÉS, "EL LÍDER DE LA DERECHA"

El exlíder de los socialistas ha afeado así los postulados de sus adversarios políticos y de la "derecha española" a la que le "queda poco tiempo" para que "empiece hablar del terraplanismo". "Cada vez están más atrás, ahora el líder de la derecha española debe ser, porque Feijóo ya no les llena mucho, Hernán Cortés", ha dicho en alusión a los actos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su viaje por México.

"Todo el día están con Hernán Cortés para allá y para acá", ha dicho Zapatero, quien ha abogado por tener como referentes a quienes "cogieron la pluma" en lugar de "la espada", para citar a poetas y escritores como Miguel Cervantes, Federico García Lorca, María Zambrano, Antonio Machado, Miguel Hernández o a Juan Ramón Jiménez.

Para Zapatero, estos son "los mejores testimonios donde se puede inspirar como español para sentirse patriotas", si bien cree que en el PP "si tienen que mirar hacia atrás, lo tienen complicadísimo para buscar referencias" puesto que "añoran una España imperial" donde "no se ponía el sol". "Esa España era la España de Franco", ha sentenciado.

PREVÉ "SOPONCIOS" EN LAS GENERALES

De otro lado, Zapatero ha defendido la acción de Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha defendido frente a los "cobardes" ataques que recibe hacia su familia y que suponen tener "muy poco respeto a lo que es la buena forma de hacer política", lo que "nunca había pasado hasta ahora".

"España vive el mejor momento de su historia hoy", ha defendido el expresidente, quien ha reafirmado su apoyo a Sánchez y se ha mostrado convencido que se seguirá al frente del Ejecutivo tras las próximas elecciones generales. "Os aseguro que habrá muchos soponcios, les van a dar unos soponcios tremendos", ha augurado a sus rivales políticos.

Así, ha valorado las políticas implementadas que, según ha dicho, ha redundado en la creación de empleo, la mejora de la economía y mejores prestaciones a través de la subida del SMI así como con una reforma laboral que "ha hecho que se cambie la tendencia de la precariedad a la estabilidad".

Igualmente ha destacado la política de becas para el fomento del estudio, el fomento de los cuidados profesionales mediante la dependencia y la apuesta por "la igualdad de género y los derechos de las mujeres" frente a otras actitudes de "machismo milenario". "Me siento muy orgulloso del Partido Socialista Obrero Español, de sus 147 años de historia", ha comentado en su intervención.

El acto ha sido presentado por el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, quien ha puesto en valor la huella política y transformadora de Rodríguez Zapatero en la provincia.

Martín ha recordado que fue durante los gobiernos socialistas de Zapatero cuando comenzaron grandes proyectos estratégicos para Almería como la alta Velocidad o la apuesta por la desalación para garantizar el agua en una provincia marcada históricamente por el déficit hídrico.

"Viste a esta provincia y entendiste que Almería merecía unas infraestructuras a la altura de su desarrollo", ha afirmado. El dirigente socialista ha contrapuesto aquella etapa con los años de gobiernos del PP y ha asegurado que "cada vez que gobierna la derecha, Almería se paraliza".

Además, ha llamado a la movilización del electorado progresista ante las próximas elecciones andaluzas. "Ya nos daban por derrotados en 2023 y demostramos que cuando la gente progresista se moviliza, ganamos. Tenemos que volver a llenar las urnas", ha señalado.

Por su parte, la candidata socialista al Parlamento andaluz Fátima Herrera ha acusado al Gobierno andaluz de deteriorar los servicios públicos mientras favorece fiscalmente a las rentas más altas. "No os dejéis engañar por el envoltorio. Detrás del marketing de Moreno Bonilla hay un desmantelamiento de lo público", ha dicho.

También ha intervenido el candidato socialista José Nicolás Ayala, quien ha agradecido la presencia de Rodríguez Zapatero y ha destacado que sigue siendo "un referente moral y político para miles de personas progresistas". "Tu presencia aquí es un recordatorio de lo que significa gobernar pensando en la gente y no dejar a nadie atrás", ha afirmado.