Susana Díaz se estrena en la campaña andaluza llamando a "dar la vuelta a las encuestas": "Andalucía necesita al PSOE"

La senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, este jueves en Bollullos Par del Condado. - LUCIA SALGUERO/PSOE DE HUELVA

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

La senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha llamado este jueves a los socialistas andaluces a echarle "arrojo, fuerza y coraje" para "dar la vuelta a las encuestas" y que la secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, sea la próxima presidenta porque "Andalucía necesita al PSOE".

Así lo ha manifestado este jueves en su estreno en Bollullos Par del Condado (Huelva) en la campaña andaluza por las elecciones del próximo 17 de mayo, donde Susana Díaz ha sacado pecho de su gestión al frente de la administración andaluza afirmando que el PP "vive de las rentas" y que Montero y ella como presidenta salieron en 2018 "sin una mancha en el expediente y ha recordado que su salida se produjo después de ganar las elecciones y "tras un pacto del PP con Vox".

Por ello, ha afirmado que María Jesús Montero "se presenta a unas elecciones con un legado de esfuerzo, de trabajo, de entrega, de lucha y de coraje" pero que el PP "nos quieren achantar a encuestas, a sondeos, diciendo no, si ya no hay otro camino, si esto ya está decidido". "Pero aquí no hay nada decidido hasta que el día 17 se abran las urnas, los andaluces voten en libertad y digan quién quieren que sea el próximo presidente o presidenta de Andalucía. En ese momento se deciden las cosas", ha dicho.

La expresidenta de la Junta se ha mostrado "convencida" de que "los andaluces están abriendo los ojos" y "están viendo la verdad", ha dicho en referencia a que el gobierno andaluz actual "ha recibido muchísimo dinero, prácticamente el doble" de lo que recibía su gobierno "hasta 2018" y que "diferente" que se está haciendo ahora es "cancelar, privatizar y menguar los servicios públicos", al tiempo que ha señalado que su gobierno "con la mitad de dinero hizo muchísimas más cosas", porque les "dolía Andalucía" "porque era imposible que si tú tienes medios no los pongas al servicio de los demás".

"Eso es lo que ha pasado. Y eso se hace cuando te falta humanidad, cuando te falta sensibilidad. Hay quien dice que es moderado. Yo soy educada, porque soy radical en la defensa de la igualdad y de los servicios públicos, porque sé que es ahí donde está la igualdad de oportunidades. Y sé perfectamente que no tenemos la misma mirada una persona con valores socialistas que alguien que no los tiene, ni la misma empatía quien ha vivido desde abajo, quien ha sentido el coste de tener que usar el ascensor social para llegar a tener las mismas oportunidades que quien tiene posibles. Por eso nuestra mirada no puede ser la misma", ha enfatizado.

Díaz ha defendido la sanidad, la educación pública y las ayudas a la dependencia porque sabe "perfectamente cuánto vale" y porque sabe "que es ahí donde está la igualdad de oportunidad de nuestros mayores, cuando tienen ley de dependencia, cuando tienen centro de día como el que durante 24 meses tuvo parado el presidente de la Junta de Andalucía" y porque "a pesar de tener menos recursos sabíamos que teníamos que salvar vidas".

"Y hoy escucho al presidente de la Junta de Andalucía decir que no ha tocado todavía la sanidad porque no quería montar un lío. No solo ha disparado las listas de espera, no solo ha colapsado la sanidad pública, ha colapsado la sanidad privada mandando demasiada gente a la sanidad privada y ha llenado los bolsillos de las compañías aseguradoras en Andalucía a costa de la salud de los andaluces con el doble de dinero. Y lo mismo ha pasado con la educación, mientras nosotros pusimos becas y pusimos en marcha las matrículas gratuitas en la universidad para quien se esforzaba, para quien estudiaba y para quien aprobaba", ha dicho.

En este sentido, ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "haya puesto en marcha cinco universidades privadas" porque "no le duele, no le cuesta, porque a quien está gobernando, a quien se dirige, no necesita esas matrículas gratuitas, porque lo que necesita es hacer negocio con la educación de nuestros niños". "Por eso faltan plazas de formación profesional y hay chavales que sus padres tienen que pedir préstamos de 8.000 euros para pagarles ese curso de formación profesional", ha criticado.

Por ello, ha subrayado que el PSOE quiere "un futuro en igualdad" y "ahí es donde también nos estamos jugando qué tierra queremos para Andalucía". "Esa es la tierra que nosotros soñamos, esa es la tierra a la que nos debemos y esa es la tierra", ha dicho antes de pedir a los socialistas que "se echen a la calle" y "barrio a barrio, casa a casa, familia a familia, a explicarles que el futuro de Andalucía está en su voto, en lo que ellos verdaderamente quieran hacer con esta tierra".

"Hoy muchos chavales que no tienen una casa en propiedad, ni siquiera para alquilarla", ha dicho antes de preguntarse si "la culpa la tienen las criaturas que cruzan el Mediterráneo y se juegan la vida en una patera". "No, la culpa la tienen quienes especulan, quienes no hacen viviendas de protección oficial a precios asequibles. Para eso queremos nosotros gobernar. Lo que quiero es una tierra que trate bien a la gente, una tierra donde haya empleo, donde haya buenos servicios públicos y no salten las costuras. Y veréis, quedan diez días para votar", ha destacado.

"ANDALUCÍA MERECE VOLVER A SOÑAR"

Susana Díaz ha señalado que "miles de andaluces lo dieron todo por nosotros", recordando que "el 4 de diciembre, antesala del 28 de febrero, fue la lucha por la dignidad de un pueblo, también por el futuro de una tierra, por la igualdad de oportunidades por no sentirnos menos que nadie" y ha apelado al recuerdo de dirigentes como Rafael Escuredo "que han cambiado esta tierra para mejor para todos".

"Y cuando formas parte del PSOE de Andalucía tienes que saber el legado que hay en tus manos. Y Andalucía merece volver a soñar, merece volver a soñar las miles de oportunidades de una tierra rica como la nuestra".

Por todo ello, ha pedido recordar los "principios" socialistas y "pelear con María Jesús Montero para darle la vuelta a las encuestas". "Porque somos capaces de hacerlo. Si queréis, lo podemos conseguir juntos, todos arrimando el hombro. Porque Andalucía lo merece Y nosotros somos el PSOE. Es que tiene una fuerza incalculable", ha concluido.

