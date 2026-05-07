Abascal: "Lo que nos jugamos el 17M es si Juanma Moreno sigue sentado en su sillón o le apretamos las tuercas"

1085181.1.260.149.20260507221015 Mitin de Santiago Abascal en Roquetas de Mar, Almería - MARIAN LEON/ EUROPA PRESS

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este jueves que "el PSOE y el resto de partidos no tienen nada que hacer en Andalucía", de modo que lo que se juegan los votantes el próximo 17 de mayo es "si Juanma Moreno sigue sentado en su sillón o le apretamos las tuercas".

En un acto público celebrado en Roquetas de Mar (Almería), Abascal ha advertido de que "esta batalla no está ganada" y ha criticado al PP de "repetir el error" de 2023, cuando "ya estaba repartiendo ministerios antes de abrirse las urnas".

"Ojalá podamos votar y no nos encontremos con algún tipo de trampa o con alguna epidemia", ha afirmado para asegurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está dispuesto absolutamente a cualquier cosa para pasar por encima de la voluntad de los españoles".

Con ello, ha afirmado que desde su partido "luchan contra los problemas reales de la gente" y ha pedido al PSOE que "deje de inventar otros más".

En referencia a las coaliciones de gobierno en otras comunidades, Abascal ha reprochado al Ejecutivo andaluz que no quiera bajar impuestos "como sí se ha logrado en Aragón y Extremadura".

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, ha subrayado que el 17 de mayo los andaluces se juegan "la defensa de la agricultura, la ganadería y la pesca, y la tranquilidad, la seguridad y la prosperidad en los barrios de Andalucía".

En este sentido, Gavira ha hecho especial alusión al sector primario en Almería, que es "la despensa de la agricultura y la ganadería". En Andalucía, según ha añadido, "necesitamos un gobierno que diga sí al campo español, a la prioridad nacional, a que nuestros jóvenes puedan prosperar en su tierra y tener una vivienda, y a acabar con el despilfarro político para bajar impuestos y tener mejores servicios públicos".

Además, ha criticado al presidente del Gobierno y la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que "prometen mucho y luego se van a Madrid y le roban el futuro a los andaluces y a los almerienses".

En esa misma línea, el dirigente de Vox en Andalucía ha añadido que "el Partido Socialista 'rojo' y el Partido Socialista 'azul' ponen zancadillas e imponen el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 y las normas derivadas del fanatismo climático", haciendo referencia a Montero y el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno.

Junto a Abascal y Gavira han estado presentes el presidente del CEP de Almería, Juan José Bosquet, y de los candidatos de la provincia con los que concurrirá a las elecciones al Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, Clotilde Salvador, Juan José Bosquet, María Ester Tejada, entre otros cargos y candidatos.