La Diputación de Córdoba respalda la 41ª Peregrinación Nacional de Hermandades de la Vera Cruz en Castro del Río

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, durante el encuentro con miembros de la Hermandad de la Santa Vera Cruz. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado por el alcalde de Castro del Río, Julio Criado, ha mantenido un encuentro con miembros de la Hermandad de la Santa Vera Cruz de la localidad con el fin de estudiar vías de colaboración de la institución provincial en la organización de la XLI Peregrinación Nacional de Hermandades y Cofradías de la Vera Cruz, un acontecimiento que supone el regreso de esta peregrinación a la provincia de Córdoba tras 25 años de ausencia.

Según ha explicado Fuentes, "para la Diputación es motivo de satisfacción que la provincia vuelva a acoger esta importante cita que prevé reunir a más de 1.000 peregrinos procedentes de toda la geografía española, hermanos de más de 140 hermandades activas de provincias como Sevilla, Málaga, Cádiz, Madrid, Valladolid y la propia Córdoba".

Se trata de un acontecimiento que desde la Diputación no pueden "dejar de apoyar y respaldar pues no sólo es un evento de carácter religioso sino que tiene un importante componente cultural y turístico pues estamos difundiendo el patrimonio de Castro, su barrio de la Villa, su gastronomía y su artesanía", ha manifestado.

Este evento, ha señalado, "trasciende lo puramente religioso para convertirse en motor de acción social y solidaridad. El compromiso de la Hermandad con los más desfavorecidos, a través de su obra social, demuestra que la religiosidad popular en la provincia sigue siendo un refugio, además de orgullo para todos los cordobeses".

De igual modo, ha continuado el presidente de la Diputación, "esta peregrinación dinamiza el sector hostelero y comercial de la comarca y pone en valor la historia de la hermandad más antigua de Castro consolidando los vínculos entre las corporaciones cruceras".

Por todo ello, el máximo representante de la institución provincial ha insistido durante su visita a Castro en que "apoyar esta Peregrinación Nacional es respaldar una tradición de más de 470 años que sigue más viva que nunca". Finalmente, ha aprovechado para felicitar a la Hermandad de la Vera Cruz por su valentía al asumir el reto y ha reiterado que "la Diputación estará a su lado para que este hito histórico sea un éxito rotundo que proyecte la mejor imagen de la provincia al resto de España".