Vox reivindica "las raíces y tradiciones de Córdoba frente a quienes quieren borrar la identidad"

La candidata número uno de Vox al Parlamento de Andalucía por Córdoba, Paula Badanelli. - VOX

CÓRDOBA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno de Vox al Parlamento de Andalucía por Córdoba, Paula Badanelli, ha reivindicado este lunes "la importancia de defender las raíces, la cultura y las tradiciones que han dado forma a nuestra tierra" frente a las políticas que desprecian lo propio mientras favorecen culturas ajenas".

En plena recta final de la campaña electoral andaluza, Badanelli ha señalado que "en Córdoba, en pleno mes de mayo, toca hablar de lo que somos", haciendo referencia a "las Cruces de Mayo, los patios, las romerías y las numerosas tradiciones populares que llenan cada rincón de la provincia durante estas semanas".

"No hay pueblo ni lugar de Córdoba donde no haya una muestra de nuestras raíces e identidad, y eso también hay que defenderlo", ha afirmado la candidata, quien ha insistido en que "las tradiciones no son sólo cultura, sino también economía, convivencia, arraigo y futuro para los pueblos".

Badanelli ha advertido además de que "cada vez que se abandona el campo, cada vez que se arranca un olivo o se deja morir un pueblo, se arranca también un trozo del alma de nuestra tierra", vinculando directamente "la defensa de las tradiciones y del mundo rural con la protección del empleo, la agricultura y el relevo generacional".

En este sentido, la dirigente de Vox ha defendido que "la prioridad nacional también significa proteger nuestra cultura, las costumbres y a nuestra gente", asegurando que "Andalucía no puede renunciar a aquello que la define ni permitir que se sustituya nuestra identidad por modelos ajenos que no aportan nada a nuestra tierra".

Asimismo, ha insistido en que las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo "también son una decisión sobre el futuro cultural y social de Andalucía", afirmando que "los cordobeses tienen que decidir si quieren seguir siendo lo que siempre han sido o convertirse en una tierra sin raíces ni personalidad propia".

Ante ello, Badanelli ha pedido "el apoyo de los cordobeses para seguir defendiendo las tradiciones, nuestras familias y el orgullo de ser quienes somos", a la vez que ha remarcado que "Vox seguirá defendiendo la Córdoba de sus pueblos, de sus costumbres y de sus raíces frente a quienes quieren diluir nuestra identidad".