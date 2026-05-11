Por Andalucía apoya en Granada una Ley de Barrios Vulnerables para frenar la exclusión en el distrito Norte

Por Andalucía apoya el movimiento vecinal que exige una Ley de Barrios Vulnerables para frenar la exclusión histórica en el Distrito Norte y garantizar la igualdad efectiva - POR ANDALUCÍA

GRANADA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía ha realizado un recorrido por las calles del barrio de Cartuja, en el Distrito Norte de la capital granadina para evaluar sobre el terreno la situación de vulnerabilidad que sufren sus vecinos y vecinas. Durante la visita, los candidatos a parlamentarios autonómicos, Rafael S. Rufo y Clara Morales, han anunciado que la formación promoverá la aprobación urgente de una Ley de Barrios Vulnerables.

Según exponen, esta herramienta legislativa integral está destinada a erradicar el histórico abandono institucional y a poner fin a los problemas sociales sistémicos que afectan la periferia de las ciudades andaluzas, garantizando una igualdad de derechos que hoy es inexistente.

"El detonante más visible de esta emergencia social en los últimos días ha sido la incesante crisis del suministro eléctrico", expresan desde Por Andalucía, y añaden que solo durante la primera semana de campaña electoral, el Distrito Norte ha sufrido más de una veintena de cortes de luz, un problema que asfixia a las familias y que se repite en otras zonas de Andalucía.

Desde la coalición de izquierdas señalan directamente a la Junta de Andalucía, responsable competente en supervisar a las empresas de suministro, acusando al gobierno autonómico de mirar hacia otro lado. Para Por Andalucía, "el presidente Moreno Bonilla es tan responsable de los apagones como los propios directivos de las eléctricas".

Sin embargo, los representantes de la coalición advierten de que la falta de luz es tan solo la punta del iceberg de un problema estructural mucho más profundo. El recorrido por Cartuja ha constatado una realidad alarmante: "la cronificación de la pobreza y la exclusión social, problemáticas que están pasando de generación en generación. Esta herencia de la precariedad es el resultado directo de la nula eficacia y la falta de continuidad de las políticas públicas aplicadas durante las últimas décadas".

Los barrios periféricos andaluces, dicen desde Por Andalucía, requieren una intervención inmediata y contundente para garantizar los derechos más básicos: el acceso a una vivienda digna, la mejora de la convivencia y la seguridad ciudadana, así como una sanidad y unos servicios sociales de calidad que actúen como red de seguridad.

"A este escenario de marginación se suman graves deficiencias alimentadas por la desidia administrativa", exponen toda vez que durante su encuentro con los vecinos, los candidatos han recogido la profunda indignación vecinal por el reciente recorte de las líneas de autobús urbano; "una merma inaceptable en el derecho a la movilidad que ha contado con el visto bueno de la Junta de Andalucía, aislando aún más a los residentes del Distrito Norte".

Asimismo, la coalición ha puesto el foco en la imperiosa necesidad de implementar planes de formación-empleo diseñados específicamente para el tejido social de la zona, capaces de romper el ciclo del paro estructural. "Este abandono institucional es especialmente sangrante en el ámbito educativo", señalan desde Por Andalucía, a la vez que critican el déficit de infraestructuras y exige la construcción de más centros públicos de Educación Primaria y de Formación Profesional en un distrito donde, actualmente, el 80% de la oferta educativa está en manos de la escuela concertada.

"Esta desproporción evidencia la clara dejación de funciones de las administraciones en su deber de vertebrar y cohesionar los barrios a través de la educación pública", señalan, a la vez que consideran que Por Andalucía es la única fuerza política con voluntad real de revertir esta brecha de desigualdad.

Asimismo, inciden en que su compromiso central es el impulso de la mencionada Ley de Barrios Vulnerables, "una norma inspirada en modelos de éxito ya aplicados en territorios como Cataluña, donde se ha comprometido una inversión de 200 millones de euros anuales".

El objetivo es actuar de forma simultánea, coordinada y con financiación blindada en todas las dimensiones de la pobreza, desde el urbanismo hasta la integración social.

Clara Morales y Rafael S. Rufo han incidido en que ni el Partido Socialista, en sus años de gobierno, ni el Partido Popular actualmente, tienen la intención de solucionar esta crisis. "La vivienda y la luz no las van a arreglar ni el PSOE ni el PP, que han demostrado no hacer nada por nuestros barrios", han sentenciado los candidatos.

