Ferriz (PSOE) acusa a Moreno de "consentir" y "tapar" la "corrupción" en Almería, de donde "no ha desaparecido"

La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento y candidata del PSOE de Jaén, Ángeles Férriz, frente al espacio escénico 'Javier Aureliano García' de Fines (Almería). - PSOE

FINES (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento y candidata socialista por Jaén a la Cámara andaluza, Ángeles Férriz, ha acusado este lunes al presidente del PP-A y candidato a la reelección, Juanma Moreno, de "saber", consentir" y "tapar" la "corrupción" que, según ha ahondado, se habría derivado del caso 'Mascarilla' de la Diputación de Almería, la cual "no ha desaparecido" porque "hay imputados que siguen en sus puestos y en sus cargos".

La dirigente socialista, quien ha participado en actos en Fines y Huércal-Overa, ha acudido a la que ha llamado la "zona cero de la corrupción" al situarse frente al espacio escénico 'Javier Aureliano García', que recibe el nombre del expresidente de la institución provincial almeriense junto el exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez y dos exvicepresidentes, uno de ellos de esa misma localidad.

De acuerdo con la investigación judicial, Férriz ha recordado que la trama "se remonta a hace diez años" y "no solo afecta al caso mascarillas, sino también a contratos de obra pública" que se habría extendido, según ha dicho, hasta "la propia Junta de Andalucía".

En esta línea, ha asegurado que detrás de todas las victorias electorales del PP "hay muchos de los chanchullos que se han producido" durante la última década, por lo que ha acusado a los 'populares' de servirse de cierto "clientelismo", "enchufismo" e incluso de "medios de comunicación que tapaban". "El PP de Almería es una trama de corrupción y se parece más a una banda que a un partido democrático", ha recalcado.

"¿Cómo es posible que diga Moreno Bonilla que no sabía nada de lo que ocurría en el PP de Almería? Claro que lo sabía, lo sabía, lo consentía y lo tapaba. Era el primero en enterarse y el primero en beneficiarse", ha acusado la candidata socialista.

Con ello, ha reclamado "la verdad" para los almerienses, quienes "tienen derecho a que se limpien las instituciones" y a que "su dinero público vaya a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a proteger sus intereses y no precisamente al bolsillo de todos estos señores que se han enriquecido personalmente: ellos, su familia y sus amigos".