Por Andalucía aboga en Cádiz por una industria fuerte, ligada a un sector universitario y formativo públicos

El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, y el candidato de Por Andalucía, Jorge Rodríguez, runidos con sindicatos del sector de la industria. - POR ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El número dos de Por Andalucía al Parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz, Jorge Rodríguez, ha defendido un Gobierno en la Junta de Andalucía que "apueste por la industria, como sector estratégico" de la provincia de Cádiz, y a su vez, por un sector público universitario y formativo que esté ligado a la industria gaditana.

Junto al portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha mantenido un encuentro con el secretario de la Federación de Industria CCOO Cádiz, Pedro Lloret, así como los presidentes de los comités de empresa de Navantia San Fernando, Jesús Peralta, y de Airbus Cádiz, Felipe González, así como el secretario de CCOO en Airbus Cádiz, Jesús Ortiz.

Según ha indicado Por Andalucía en una nota, durante la reunión los responsables sindicales han puesto sobre la mesa algunos de los principales problemas que atraviesa la industria gaditana, que pasan por la "necesidad de contar con planes de formación para futuros empleados de la industria gaditana, el relevo generacional o la distribución de cargas de trabajo".

Por su parte, Rodríguez ha insistido en la importancia de que la Junta de Andalucía apueste por "un proyecto fuerte de formación profesional, ya que es necesario formar a los jóvenes porque hay carga de trabajo a medio y largo plazo". Así, el candidato ha recriminado la "falta de apuesta por la formación profesional pública de Juanma Moreno", al que ha acusado de "venir a la provincia a echarse la foto y fomentar la implantación de la formación profesional privada".

Por el contrario, ha defendido que "se apueste de forma clara por la formación profesional pública y por la Universidad pública de Cádiz, que tanto empleo genera", como apoyo a la industria. "Hay carga de trabajo, hay ilusión, hay gente joven dispuesta a trabajar en nuestra tierra, lo que necesitamos es un Gobierno, el próximo 17 de mayo, que apueste por el sector industrial en la provincia de Cádiz", ha declarado.

Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha señalado al término del encuentro con los representantes de CCOO que, "la primera conclusión es que la Junta de Andalucía carece de una política industrial", a la vez que ha acusado "la falta de una diversificación de los sectores industriales", en los que incluye el sector aeronáutico y el naval.

Sobre éstos, el sector naval y aeronáutico, Santiago ha apuntado que "necesitan más inversiones, necesitan más empleo y necesitan más carga de trabajo", así como "acabar con las discriminaciones entre los distintos trabajadores del sector, por lo que lo primero es conseguir que el convenio del Metal se amplíe en su aplicación también a la industria auxiliar, para mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la provincia de Cádiz".

Igualmente, ha hecho referencia al "grave problema de la Formación Profesional debido a las privatizaciones de lo público". Según Santiago, "no hay ahora mismo una formación profesional pública que esté en condiciones de garantizar las necesidades de estas industrias que ya están funcionando en el país".

El portavoz parlamentario ha abogado por "mejorar la calidad del empleo" y por "estar mucho más vigilantes, para que no haya un abuso de contratación mediante fórmulas, como los fijos discontinuos, que realmente no se corresponden con la carga de trabajo que hay".