Bendodo (PP) pide al Gobierno de "la candidata del pasado saldar la deuda pendiente" en infraestructuras hidraúlicas

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, con el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina; la secretaria general, Araceli Cabello, y el candidato a elecciones del 17M y alcalde, José María Bellido. - PP

CÓRDOBA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado este lunes que "el gobierno de Sánchez mantiene una gran deuda pendiente con Andalucía y Córdoba en materia de infraestructuras hidráulicas, pese a que el Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno ha movilizado ya 2.000 millones de euros en políticas de agua".

En declaraciones a los periodistas, junto al presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina; la secretaria general, Araceli Cabello, y el candidato a las elecciones del 17M y alcalde de la capital, José María Bellido, antes de participar en un Foro Agroalimentario, el popular ha advertido de que "no se puede ser candidata en Andalucía siendo la más sanchista del reino", porque "ser sanchista es ser contrario a Andalucía".

Ante ello, Bendodo ha pedido a María Jesús Montero que "aproveche el debate electoral de esta noche para defender a los andaluces y reclamar inversiones hidráulicas al Gobierno del que forma parte".

Al hilo, ha criticado "el bloqueo del Gobierno a proyectos clave como la conexión de los pantanos de La Colada y Sierra Boyera", y ha reprochado que "el Ejecutivo central actúe como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, al no invertir y tampoco permitir que otras administraciones ejecuten las obras".

Por contra, ha reivindicado al PP como "el partido que siempre ha estado cerca de los agricultores y ganaderos, dialogando con el sector y aprobando medidas para facilitar el relevo generacional, el pago de la PAC y el impulso de estrategias pioneras como la del olivar o la ganadería extensiva".

Ha subrayado que "Juanma Moreno fue el primer presidente de la historia de Andalucía" en aprobar una estrategia del olivar con un impacto de mil millones de euros, frente a un PSOE que tuvo casi 40 años para hacerlo y no hizo absolutamente nada".

Asimismo, el popular ha defendido que "Andalucía ahora está en el podio económico de España compitiendo con Madrid y Cataluña, frente a la etapa socialista en la que la comunidad estaba en los últimos puestos para jugar al descenso", y ha pedido "concentrar el voto en Juanma Moreno para que la comunidad no se baje del podio el próximo 17 de mayo".