La Diputación de Córdoba será escenario de reflexión y debate de los retos presentes y futuros de la ganadería extensiva

Presentación del III Congreso Nacional de Ganadería Extensiva. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, volverá a convertirse en escenario de reflexión y debate sobre los retos presentes y futuros de la ganadería extensiva gracias a la celebración del III Congreso Nacional de Ganadería Extensiva, encuentro que tendrá lugar los días 27 y 28 de marzo y que se desarrollará bajo el lema de 'Cuidando el territorio, construyendo futuro'.

La Finca de Felipe ha acogido este martes la presentación de este foro, acto que ha contado con la participación del delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero; el delegado provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Acosta; el responsable de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno andaluz, Rafael Martínez, y el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos en Extensivo, Felipe Molina.

En relación con este III Congreso Nacional de Ganadería Extensiva, Romero ha afirmado que "este encuentro tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la ganadería extensiva como modelo productivo sostenible, resiliente y estratégico para el futuro del medio rural".

Romero ha hecho hincapié en que "la elección de Córdoba como sede de este foro responde a una trayectoria consolidada que ha situado a la provincia como un territorio de referencia en el ámbito de la ganadera extensiva a nivel nacional. Así, la celebración de este Congreso responde a una realidad productiva, territorial y ambiental de primer orden".

La provincia de Córdoba, según ha continuado, "cuenta con un modelo ganadero singular, en el que más del 80% de la actividad se desarrolla bajo sistemas extensivos, con una especial concentración en el norte provincial y, de manera destacada, en la comarca de Los Pedroches. Este modelo no solo define el uso del territorio, sino que constituye una seña de identidad económica y cultural profundamente arraigada".

El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) ha insistido en que "la ganadería extensiva cordobesa representa un ejemplo contrastado de sostenibilidad, al basarse en el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales, la integración armónica con el paisaje y el empleo de razas autóctonas perfectamente adaptadas al medio".

Romero ha puesto de manifiesto, además, que "junto a su función productiva, este sistema ganadero genera múltiples servicios ecosistémicos de alto valor para la sociedad, como la prevención de incendios forestales mediante el control de la biomasa, la mejora de la biodiversidad, el secuestro de carbono y la fijación de población en el medio rural, contribuyendo de manera directa a la lucha contra la despoblación".

No obstante, ha apostillado que "el sector afronta importantes retos que deben ser abordados, como la rentabilidad. Por ello, este congreso se consolida como una herramienta imprescindible para visibilizar su valor estratégico, promover el intercambio de conocimiento, reforzar alianzas público-privadas y avanzar hacia modelos de desarrollo rural más justos y sostenibles situando a la ganadería extensiva como eje vertebrador del futuro del territorio".

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos en Extensivo, Felipe Molina, ha evidenciado el éxito de este foro en sus ediciones anteriores, "tanto en términos de convocatoria como de calidad y diversidad de contenidos", resaltando que estos encuentros "han reunido a ganaderos, cooperativas, organizaciones profesionales, representantes institucionales, expertos técnicos, investigadores y agentes del territorio".

Según Molina, "en esta ocasión, los objetivos se centran en reforzar el reconocimiento de la ganadería extensiva como modelo productivo estratégico; visibilizar el papel de los pastores y pastoras como agentes clave en la gestión del territorio; generar un espacio de diálogo entre administraciones públicas y sector o impulsar modelos cooperativos y fórmulas de economía social".

"El programa de este 2026 se articula en torno a cuatro mesas redondas que abordan los principales retos y oportunidades del sector ganadero extensivo desde una perspectiva económica, social, ambiental y territorial, siempre con la mirada puesta en que este año ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores", ha concluido Molina.