La Diputación de Córdoba se suma al minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los terremotos de Venezuela

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, encabeza el minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de Venezuela. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, encabezada por su presidente, Salvador Fuentes, se ha sumado este lunes al minuto de silencio convocado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en recuerdo de las víctimas de los terremotos de Venezuela, acontecidos el pasado 24 de junio.

Tras la concentración, el presidente de la institución provincial ha tenido unas palabras para las familias de las víctimas, a quienes ha trasladado su más sentido pésame, uniéndose la Diputación "al dolor y la consternación internacional tras los devastadores seísmos que han golpeado gravemente a Venezuela, y de manera muy especial al estado de la Guaira".

Fuentes ha insistido en que "esta Corporación quiere trasladar sus condolencias a las familias de los fallecidos y desaparecidos, así como su solidaridad con las personas heridas y damnificadas por esta catástrofe que ha movilizado a equipos de emergencia de numerosos países, también a bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios".

Del mismo modo, ha añadido, desde el Departamento de Cooperación al Desarrollo "se está articulando el expediente que permita colaborar en la medida de nuestras posibilidades y, siempre, en colaboración con organismos internacionales".

Cabe recordar que el pasado jueves 25 de junio a las 22,00 horas partieron desde la Diputación de Córdoba tres bomberos del Consorcio, que forman parte del contingente de 13 efectivos de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), dispositivo activado tras los terremotos sufridos en Venezuela.

En relación con este equipo de profesionales, el presidente de la Diputación ha señalado que "se trata de dos rescatistas y una unidad canina, Juanfe y Elías, Jesús y la perra Ivi".

Los tres cordobeses partieron de Córdoba el jueves por la noche con destino Madrid, mientras que el equipo despegó del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el viernes a primera hora de la mañana con destino Colombia, teniendo en cuenta el estado de las comunicaciones en el país venezolano y que el aeropuerto internacional Maiquetía Simón Bolívar, el más cercano a Caracas, permanece cerrado por los daños sufridos por los seísmos.

Así, desde Bogotá, cogieron dos vuelos chárter hasta Cúcuta, ciudad colombiana en la frontera con Venezuela. Desde ahí, continuaron el trayecto por carretera junto a los bomberos de San Cristóbal, una ciudad venezolana capital del estado de Táchira, en la zona andina. Aunque en un principio estaba previsto que llegaran sobre las 16,00 horas del sábado a la zona cero, el estado de las carreteras --muchas de ellas cortadas-- hizo que el trayecto fuese más lento de lo normal.

Fuentes ha detallado que "a su llegada al epicentro de la tragedia, el mando del comité de emergencia internacional les ha asignado una zona de trabajo y han instalado un campamento base en la zona de La Guaira, una de las más afectadas. Los especialistas cordobeses han sido los terceros en llegar desde España, solo por detrás de la Unidad Militar de Emergencias y los efectivos de la Comunidad de Madrid", ha apostillado.

De forma paralela a la búsqueda técnica con perros y radares, los sanitarios están realizando una evaluación de las necesidades de la población. La labor de los perros también es fundamental para descartar la presencia de vida en los edificios. Una vez descartada la presencia de vida por los perros, la maquinaria puede entrar Los bomberos de Córdoba trabajan de manera coordinada con las autoridades locales y la ONU.