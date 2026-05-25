Diputación mostrará la excelencia de productos de Córdoba en el Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca 2026

El delegado de Desarrollo Económico, Félix Romero, presenta la participación de la Diputación en Salimat Abanca 2026. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y Sabor a Córdoba, con el apoyo de la Junta de Andalucía, participará del 4 al 7 de junio en el Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca 2026, que tendrá lugar en el Recinto Ferial Internacional de Galicia Abanca, en Silleda (Pontevedra), en el seno de la Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia.

Así lo ha señalado en rueda de prensa el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha explicado que "esta cita agroalimentaria, donde se mostrará una importante representación de productos cordobeses abriendo así nuevos mercados y respaldando la internacionalización de las empresas de la provincia de Córdoba, se presenta como uno de los principales escaparates del panorama tanto nacional como internacional, es muy importante ya que tiene la capacidad de fusionar y unir dos sectores fundamentales para la provincia, el de la alimentación y el del turismo".

En este sentido, la Diputación acompañará a nueve empresas cordobesas, en un estand de 108 metros, bajo la marca Sabor a Córdoba, en el que se mostrará la calidad, la variedad y la singularidad de los productos más representativos de la despensa cordobesa, entre los que destacan los aceites de oliva virgen extra, garbanzo lechal, mermelada de uva de Pedro Ximenez, vinos, vinagres, magdalenas, regañas o miel, entre otros.

La 29ª edición de Salimat Abanca se ha consolidado como un punto de encuentro estratégico para productores, distribuidores, compradores y profesionales del sector alimentario y gastronómico; una cita que acogerá tanto encuentros profesionales, el 4 y el 5 de junio, entre empresas agroalimentarias con compradores internacionales y distribuidores nacionales y encuentros con touroperadores que realizan actividades turísticas como oleoturismo, enoturismo o turismo industrial, entre otros; como público directo en general, el 6 y el 7.

Romero ha apostillado que "Córdoba, además de producto, tiene que ser territorio, gastronomía, paisaje y experiencia". Y todo eso lo puede mostrar la provincia en esta feria, porque además de llevar sus productos agroalimentarios, tendrá "la posibilidad también de vender enoturismo, oleoturismo y, en general, el turismo industrial".

"Es decir, aquel que abre las puertas de las almazaras, de las bodegas y de los secaderos, mostrando así una experiencia directa para el visitante, para que el visitante compre y conozca cómo se hacen las cosas en Córdoba", ha apostillado el responsable del área.

Las empresas participantes con Almazaras de la Subbética, de Carcabuey; almazara Pago Las Monjas, de Montoro; Castillo de Moriles, de Moriles; Aceite de Oliva Virgen Extra Olivar Centenario Vida Perra, de Villaviciosa de Córdoba; Milelinizate, de Villa del Río; Miluma, de Cañete de las Torres; Renacer, de La Carlota; Bodegas Robles, de Montilla; y AOVE San Ildelfonso, de Almodóvar del Río.