La Diputación respalda la película 'Somos los mejores', con sello cordobés y que dirige el baenense Luis Soto

Presentación de 'Somos los mejores'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba vuelve a poner de manifiesto su apuesta por la promoción del audiovisual cordobés respaldando, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), la película 'Somos los mejores', largometraje de ficción que dirige el cordobés Luis Soto y que empezará su rodaje la próxima semana en varias localizaciones de Baena y Cabra, así como en emplazamientos vinculados a Rafael de la Hoz, como la Cámara de Comercio y el Colegio Bética Mudarra.

Así lo ha explicado el delegado de Desarrollo Económico en la institución provincial, Félix Romero, quien ha señalado que "esto demuestra la apuesta de la Diputación por el sector audiovisual y la cultura, además de por el talento joven".

"Los jóvenes de la provincia con talento tienen que sentir ese respaldo y también la industria del cine. Además, habrá ciudades de rodaje de la capital y de la provincia y esto generará un dinamismo en los lugares donde se rueda", ha puesto de manifiesto el delegado de la Diputación.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, ha mostrado su satisfacción por acoger en la sede de esta entidad algunas de las escenas, resaltando que es "un edificio muy singular que es Bien de Interés Cultural (BIC) y está protegido por la Junta y el Ministerio de Cultura". Se ha mostrado "encantado de que se graben aquí imágenes de la película".

El director del largometraje, Luis Soto, ha explicado que "esto ha supuesto un reto" para ellos pero hicieron "piña para bajar la película a Córdoba, algo muy complicado a efectos industriales porque todo se focaliza en ciertos puntos de España y hay que hacer un empuje de producción".

Sin embargo, ha señalado, lo han "conseguido" y están "muy contentos" porque les "apetecía enseñar una parte de Córdoba ligada a una arquitectura de principios del modernismo, racionalista, con una honda estética distinta a lo acostumbrado a efectos de representación cinematográfica" y es un reto que les "ilusiona", ha subrayado Soto.

'Somos los mejores' es un proyecto de ficción de Luis Soto tras sus exitosas Sueños y pan y Los restos del pasar, que participaron en algunos de los principales eventos cinematográficos del país llegando a ganar el Festival de Gijón con la segunda. El proyecto está coescrito por la cordobesa Carmela Román y cuenta también con Julia Gona, natural de Hinojosa, como diseñadora de vestuario y estilismo.

La película narra el regreso de una madre a un territorio vinculado a la desaparición de su hijo años atrás. La historia comienza cuando decide aislarse en una casa situada en un enclave elevado, abierta al paisaje y alejada del núcleo urbano. El retiro no sólo busca el descanso, sino intentar reconstruir los fragmentos de una memoria interrumpida.

Las localizaciones escogidas son enclaves de Cabra y Baena y edificios vinculados a Rafael de la Hoz, como la sede de la Cámara de Comercio, la capilla de la Escuela de San Pablo y el colegio Bética Mudarra. Estos emplazamientos no funcionan como simples escenarios sino que constituyen elementos estructurales del relato vinculados a la arquitectura moderna y al paisaje natural de la Subbética.