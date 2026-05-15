Adelante Andalucía muestra apoyo a reivindicaciones de alumnado NEAE contra cierre de aulas de FP en Vélez

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas de 2026, Luis Rodrigo, y la candidata número dos, Cristina Fernández. - ADELANTE ANDALUCÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas de 2026, Luis Rodrigo, y la candidata número dos, Cristina Fernández, han mostrado en el municipio malagueño de Vélez-Málaga el apoyo de la formación a las reivindicaciones sindicales y del colectivo de padres de alumnos de Necesidades Especiales (NEAE) del IES Salvador Rueda.

Desde la plaza de las Carmelitas, donde ha tenido lugar la concentración para "protestar por el recorte de aulas de Formación Profesional para el alumnado con necesidades especiales", Rodrigo ha definido como "incomprensible" la decisión tomada por la Delegación de Educación de la Junta "de eliminar estos módulos e incluir a los alumnos con necesidades especiales en las aulas comunes".

"No lo comprendemos, no nos entra en la cabeza que se tome esta decisión. Al mismo tiempo que la Junta de Andalucía vende unos datos muy buenos de empleo y economía, resulta que no hay dinero para que los alumnos con necesidades especiales mantengan sus clases", ha criticado.

Asimismo, Rodrigo ha añadido que esta decisión "puede tener consecuencias más allá de la merma en servicio que se les va a prestar". "Para muchos de ellos, este es el único rato del día en que están felices. Están jugando con la salud mental de estas personas y de sus familias", ha apostillado.

El candidato andalucista ha ofrecido la "mano tendida" de su partido tanto a aquellas formaciones y colectivos que se encuentran en lucha por los derechos del alumnado como a la propia Delegación y al Partido Popular.

"Hay que sentarse, hay que hablar y hay que solucionar. Y no nos servirá si ahora hacen una excepción con este centro porque está peleando, pero dejan a otro en la misma situación. Esto hay que revertirlo ya, y en toda Andalucía", ha indicado.

Por último, los dos candidatos de Adelante Andalucía han reiterado su "total respaldo" a las reivindicaciones y han afirmado que "no se puede permitir" que los planes de la Delegación se lleven a cabo.

