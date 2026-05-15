Alcalá (Sevilla) confirma el espectáculo de carnaval que denunció el PP por las coplas críticas el día de reflexión

Archivo - DSAS3, de Jesús Bienvenido, gana el primer premio en la modalidad de comparsa en el COAC. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

ALCALÁ (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha confirmado la celebración de 'Carnaval de Primavera' con las agrupaciones de Cádiz; será este sábado, 16 de mayo, en el Parque Centro. Sobre el escenario, el coro 'El Sindicato', la chirigota 'Una chirigota en teoría' y las comparsas 'DSAS3' de Jesús Bienvenido y 'Las Jorobadas'. El PP había denunciado estas actuaciones ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) al tratarse de una jornada de reflexión, si bien fue retirada "de forma inmediata". Los populares achacaron lo sucedido a un problema de "descoordinación interna".

El PSOE local había criticado el "ataque a la libertad de expresión" por parte del PP al pedir que se censurasen "las letras de la agrupaciones de carnaval" y reclamar al Consistorio que "no permitiera a las mismas incluir en sus letras alusiones o críticas políticas para evitar que se hable de los problemas de la sanidad, del abandono de los servicios públicos o del recorte de derechos que ha realizado el gobierno

Las delegaciones municipales de Fiestas Mayores y Juventud celebran que el público pueda disfrutar del espectáculo "en su integridad, sin ningún tipo de censura". Además del espectáculo del Carnaval gaditano, el público asistente podrá disfrutar de 'Food Trcuk Planet', con degustación de comida variada y múltiples actividades para toda la familia mediante, cantajuegos, talleres y tributos musicales.

La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha visitado este viernes el Parque Centro y ha valorado de forma positiva que "haya prevalecido el sentido común y el mandato de la Constitución Española, que en su artículo 20 garantiza el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de creación artística".

"Estamos y estaremos siempre a favor de que toda la ciudadanía pueda expresarse con libertad, sobre todo aquello que considere y en contra de cualquier prohibición o censura de las ideas. Es uno de los principios básicos de nuestro partido y vamos a defenderlo siempre frente a aquellos que quieren cercenar la libertad de expresión", ha añadido la regidora.

