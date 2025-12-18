La exposición 'Arde el día' pone fin en Córdoba a la celebración del 125º aniversario del nacimiento de Rafael Botí

Salvador Fuentes contempla una de las obras de la exposición 'Arde el día' - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Rafael Botí de la Diputación de Córdoba acoge hasta el próximo 1 de marzo la exposición 'Arde el día. Pintura y paisaje desde Rafael Botí hasta la actualidad', poniendo así el broche de oro a la celebración del 125º aniversario del nacimiento de este artista cordobés y los diez años de creación de este centro que se ha convertido en el pulmón artístico de la provincia.

Esta muestra ofrece una visión de la evolución del paisaje y la pintura desde la época de Botí hasta nuestros días, recordando a artistas tan imprescindibles como Ginés Liébana, Miguel del Moral, Rodríguez Luna, Tomás Egea, Marcial Gómez, Francisco Zueras, López Obrero, Lola Valera, José Duarte, Aguilera Amate, Mariano Aguayo, Rufino Martos o el maestro Antonio Povedano. A ellos se unen las voces del presente, creadores de la provincia en distintas vertientes, desde la figuración más realista hasta la abstracción y el conceptualismo.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha destacado que "es una muestra de la continuidad histórica del arte cordobés, donde conviven artistas desde del primer tercio del siglo XX con los jóvenes talentos del siglo XXI, pasando por todas las generaciones intermedias".

Fuentes ha resaltado que "Rafael Botí fue uno de los más brillantes paisajistas de nuestra historia, y su legado nos enseña que el paisaje es una proyección del hombre desde el interior hacia el exterior". "Con esta exposición queremos reivindicar el paisaje como uno de los grandes detonantes de nuestra identidad visual", ha subrayado.

En cuanto a la celebración de los diez años del Centro Rafael Botí, el máximo representante de la institución provincial ha mostrado su orgullo porque "se ha consolidado como un espacio vivo y de éxito, con un éxito rotundo de visitantes en este último año". "Esto no es fruto del azar, sino de una apuesta decidida por convertir este centro en un espacio multidisciplinar donde la pintura convive con otras disciplinas".

El presidente de la Diputación ha puesto el acento en que "desde la Diputación nuestra hoja de ruta es clara, debemos seguir apoyando a nuestros creadores desde la absoluta libertad creativa y estética. Seguiremos apostando por la itinerancia en la provincia para que el arte llegue a cada rincón de nuestra geografía y continuaremos reivindicando con orgullo el legado de Rafael Botí".

Para finalizar, Fuentes ha agradecido "la generosidad de los artistas y de las instituciones, como la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Villa del Río, Priego de Córdoba y su Museo del Paisaje y Montilla, así como los coleccionistas privados, que han cedido sus obras para el disfrute de todos".