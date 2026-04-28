Fuentes visita las obras de recuperación de la parte afectada por las lluvias en el cementerio de Priego de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (segundo por la dcha.), visita el cementerio de Priego de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta el municipio de Priego de Córdoba, para acompañado por su alcalde, Juan Ramón Valdivia, conocer las actuaciones que, con carácter de urgencia, se desarrollarán en el cementerio tras el tren de borrascas.

Según ha expresado Fuentes, se trata de "una obra que hacía necesaria una pronta respuesta", ya que es "un espacio especialmente sensible desde el punto de vista humano y emocional, además de tratarse de una infraestructura con valor histórico, puesto que data de 1869".

De ahí, el presidente de la Diputación ha agradecido "la solvencia de los trabajadores del Ayuntamiento de Priego por la labor que han venido desarrollando ante la situación planteada tras el tren de borrascas".

"Se ha procedido ya a la demolición controlada de los elementos inestables, además de proceder a la consolidación del terreno, algo clave para garantizar la estabilidad del conjunto y ahora se reconstruirán 80 nichos continuando con los plazos establecidos en el proyecto de esta obra que ya está licitada", ha matizado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha detallado que "se destinan 88.824,91 euros a una obra necesaria y urgente, no sólo por su complejidad técnica sino porque se debía dar una respuesta a las familias afectadas".

Por su parte, el alcalde, Juan Ramón Valdivia, ha agradecido a la Diputación de Córdoba "la diligencia con la que se atendió esta llamada desde el primer momento, una llamada que nos hacía poner el foco en el colapso que el tren de borrascas provocaba en la calle San Antonio de nuestro cementerio municipal".

"La zona afectada era solamente una parte de este bloque de nichos pero hemos ampliado la actuación de manera que se actuaré en todo el bloque, lo que sin duda garantizará una mejora en esta infraestructura", ha matizado Valdivia.