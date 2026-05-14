Fuentes visita las obras de restauración de los muros afectados por las lluvias en el municipio de Luque (Córdoba)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en su visita a Luque. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LUQUE (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta Luque, municipio en el que, acompañado por su alcalde, Francisco Javier Ordóñez, ha podido conocer el estado de las actuaciones realizadas en el marco del plan de subvenciones excepcionales para hacer frente a los daños ocasionados por el tren de borrascas.

Así, Fuentes ha visitado las obras que han permitido la consolidación de muros en infraestructuras escolares y deportivas de esta localidad y que "dotadas con un presupuesto de 180.000 euros, han permitido dar una respuesta rápida y eficiente a la situación planteada por las intensas precipitaciones acaecidas durante el mes de febrero de este año", ha afirmado.

De este modo, ha continuado, "una vez conocidas las patologías surgidas en el muro de bloques de hormigón que sustenta el perímetro de la pista deportiva del colegio Nuestra Señora del Rosario, con carácter inmediato se acometió el estudio geotécnico del terreno y la posterior redacción del proyecto técnico por parte del Servicio de Ingeniería, un documento necesario para definir y valorar la actuación de reparación".

"Ante la necesidad de actuar de manera rápida por las características de esta infraestructura, un centro educativo, se está acometiendo la consolidación del citado muro mediante su refuerzo y rehabilitación estructural, mediante la aplicación de un tratamiento multicapa de morteros bicomponente a base de cementos de altas prestaciones", ha señalado.

El presidente de la Diputación ha remarcado que "las obras, acometidas bajo la dirección de la institución provincial, se iniciaron el pasado 21 de abril y cuentan con un plazo de ejecución de dos meses y medio, no obstante, se prevé que estén concluidas a finales de mayo y, de esta manera, que las instalaciones puedan volver a ponerse en uso de los escolares de Luque".

Por otra parte, Fuentes ha hecho referencia a "las actuaciones dirigidas a subsanar las patologías surgidas en el vial de acceso a las infraestructuras deportivas de Las Delicias, comenzarán el próximo lunes 18 de mayo".

En definitiva, ha apostillado el presidente de la institución provincial, se da así "una pronta respuesta ante una situación sobrevenida y que afectaba a infraestructuras especialmente delicadas al ser utilizadas principalmente por menores".