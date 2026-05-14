Sira Rego dice que "la prioridad" del PP en Andalucía ha sido "que el dinero de lo público vaya a los ultrarricos"

Sira Rego con representantes del sector educativo de Infantil. - POR ANDALUCÍA

CÁDIZ 14 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha manifestado que "lo que se está viendo en Andalucía es que la prioridad de Juanma Moreno durante años ha sido que el dinero de lo público se quede en los bolsillos de los ultrarricos, que el dinero público vaya al sector privado y, mientras tanto, la precariedad estructural afecte directamente a la gente trabajadora".

En declaraciones a los periodistas tras una reunión con representantes del sector educativo de 0-3 años, Rego ha afirmado que "es imprescindible que todos las niveles competenciales distintos se pongan a remar a favor de obra" y por eso el Gobierno de España ya ha dicho, a través del Ministerio de Educación, que va a revisar y actualizar el Real Decreto que articula las ratios precisamente para "modificarlo lo antes posible" y establecer un mínimo común a nivel estatal de las ratios en la educación infantil.

Según la ministra, "esto es importante, pero también que las comunidades autónomas, y en este caso Andalucía, se ponga a trabajar, deje de victimizarse, se haga cargo, que lleva gobernando unos añitos ya con mayoría absoluta, y hay una precariedad estructural en los servicios públicos en Andalucía que tienen que ver con su falta de buen hacer y con su incapacidad para gestionar lo público".

"Estamos viéndolo en la sanidad, en la educación o en el sector de la dependencia", ha señalado Rego, que ha asegurado que "muchos de los elementos estructuralmente precarios de Andalucía tienen que ver con gestión y responsabilidad directa del gobierno de Andalucía". "Por tanto, menos victimización y un poquito más de trabajo", ha manifestado.

Andalucía "se merece tener unos servicios públicos de calidad porque son lo que nos garantiza los derechos y lo que nos equipara", ha manifestado la ministra, que ha manifestado su "solidaridad con los trabajadores" y su "exigencia de que los recursos públicos vayan a cubrir los servicios públicos de calidad", además de mostrar el "compromiso del Gobierno en la parte que le corresponde para arbitrar, para regular una situación y hacer que las ratios, en este caso, que afectan directamente al personal, se vean reducidas".