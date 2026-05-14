Por Andalucía se compromete "a garantizar viviendas asequibles" frente al modelo de PP de "especulación"

El candidato 1 de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, y la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Por Andalucía en Málaga, Ernesto Alba, ha criticado ante el antiguo edificio de correos de la capital que "este edificio simboliza a la perfección el modelo del PP. Este es el modelo de la especulación, de cómo los grandes fondos buitre y fondos de inversión se están quedando con toda la ciudad mientras los malagueños, las malagueñas, los andaluces y las andaluzas están en un momento de emergencia habitacional".

Alba, que ha incidido en que "Por Andalucía se compromete a garantizar viviendas asequibles", ha criticado que "Juanma Moreno ha convertido Andalucía en la ley de la selva, en la que cada uno se busque la vida y que se salve quien pueda".

Ha incidido en que "los malagueños y las malagueñas tienen una necesidad de vivienda que ya es una cuestión de urgencia con la subida de los alquileres y la incapacidad del pueblo malagueño de poder comprar una vivienda cuando grandes multipropietarios se están quedando con la mayoría de las viviendas y están comprando hasta el 65% de la vivienda a tocateja", ha criticado.

De igual modo, el candidato de Por Andalucía ha declarado que "es una barbaridad que un edificio público de estas características no se utilice para hacer vivienda pública y se venda a un fondo israelí que a lo que viene es a especular. Y no solo porque no se haga dentro del edificio viviendas accesibles a los malagueños, sino porque, además, tensionará aún más toda la zona, tanto en comercios locales tradicionales como en cualquier tipo de vivienda".

Por último, Alba ha incidido en que "En Por Andalucía lo tenemos claro. Si estamos en el Parlamento y llegamos al Gobierno, intervendremos el mercado de la vivienda y aplicaremos la Ley de Vivienda del Gobierno para declarar las zonas tensionadas, bajar los alquileres y, sobre todo, lo más importante, trabajar para generar también un parque público de vivienda en toda Andalucía y en Málaga que satisfaga las necesidades actuales que tenemos de vivienda los malagueños y las malagueñas".

Por su parte, la coordinadora provincial de IU y concejala en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, ha señalado que "el antiguo edificio de Correos es un símbolo de la especulación en la provincia y en la ciudad de Málaga".

Ha recordado que "se le cedió este antiguo edificio de Correos a la Junta de Andalucía en concepto de pago por la deuda histórica con Andalucía, y lo que ha hecho el gobierno de Moreno Bonilla ha sido venderlo a un fondo de inversión israelí, Nitsba Spain, que lo va a convertir en un hotel de lujo".

"A esto sumamos que hoy, justo en la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Partido Popular ha otorgado licencias para cinco bloques de apartamentos turísticos, más de 100 apartamentos turísticos nuevos en la zona del Centro, en Capuchinos, en el distrito de Carretera de Cádiz, y también 49 cambios de uso de locales comerciales que han echado su persiana y que se van a convertir muy previsiblemente en alojamientos turísticos", ha criticado.

También la coordinadora de IU ha criticado que "el Partido Popular sigue echando más madera a la política especulativa, a la política de turistificación de la ciudad, mientras que lo que hace falta son viviendas a precios asequibles".

Asimismo, ha manifestado que "en Por Andalucía y en el grupo municipal Con Málaga tenemos muy claro que hay que echar a los fondos buitres, que hay que echar a los fondos de inversión que vienen a destrozar nuestro territorio, que lo que queremos no son más hoteles de lujo, más apartamentos turísticos o más viviendas turísticas, sino que lo que hace falta en Málaga es poner en marcha un parque público de vivienda a precios asequibles que atienda la principal emergencia que tiene la ciudad. Así que fuera fondos buitres, menos hoteles de lujo y más casas baratas".

Por último, han recordado que, a esta denuncia en la capital, simbolizada en unos carteles en la fachada principal del antiguo edificio de correos con el lema "Fuera fondos buitres: menos hoteles de lujo y más casas baratas de lujo", se ha sumado el despliegue de pancartas en Marbella denunciando la especulación con la consigna "Fuera fondos buitres: menos especulación, más viviendas baratas".

