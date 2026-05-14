Podemos pide la "confianza de la izquierda andaluza" para que Por Andalucía salga "lo más fuerte posible" del 17M

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, y la candidata de Por Andalucía por Sevilla Alejandra Durán. - PODEMOS

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha realizado este jueves un llamamiento al conjunto de la "izquierda andaluza" para que en las elecciones autonómicas de este domingo, 17 de mayo, depositen su "confianza" en la coalición Por Andalucía, de forma que dicha confluencia que integra a IU, Movimiento Sumar y al partido 'morado', entre otras formaciones, salga "lo más fuerte posible" de esta cita con las urnas.

Así lo ha solicitado el dirigente de Podemos en una atención a medios en Sevilla la víspera del cierre de campaña electoral junto a la candidata número dos de Por Andalucía al Parlamento por la provincia sevillana, Alejandra Durán.

Pablo Fernández ha sostenido que "los andaluces se juegan mucho" en estas elecciones tras dos legislaturas de gobierno de Juanma Moreno "destrozando los servicios públicos en Andalucía con escándalos terroríficos como el de los cribados de cáncer de mama, erosionando la sanidad pública, menoscabando la educación pública y los servicios sociales", e "impidiendo el acceso a la vivienda de los andaluces", según ha criticado.

En este contexto, el dirigente de Podemos ha sostenido que "es imprescindible que la izquierda esté lo más fuerte posible", y para eso considera que es "imperioso, crucial, que Por Andalucía esté lo más fuerte posible".

"En Sevilla nos estamos jugando un escaño Por Andalucía y la derecha, y los sevillanos tienen que ser muy conscientes de la importancia de su voto, y de que depositar su confianza en Por Andalucía va a implicar el fortalecimiento de los servicios públicos, la mejora del acceso a la vivienda, mejorar la calidad de vida de los andaluces, y poner al pueblo andaluz y a los sevillanos en el centro de todas las políticas, que es todo lo contrario de lo que ha hecho Moreno Bonilla", ha manifestado también Pablo Fernández.

Por eso, y en esta recta final de campaña, el secretario de Organización de Podemos ha realizado "un llamamiento a toda la izquierda andaluza para que deposite su confianza en Por Andalucía, y para que gente como Alejandra (Durán) pueda llevar al Parlamento andaluz la voz de los servicios públicos" y "del pueblo andaluz" en general, según ha abundado.

Por su parte, Alejandra Durán ha incidido en criticar "los dolores que está causando" el presidente de la Junta y candidato a la reelección en estos comicios, que "deben reflejarse en las urnas", según ha sostenido la candidata, que ha acusado así a Juanma Moreno de haber dirigido contra los servicios públicos "un ataque sin precedentes".

La candidata ha subrayado que "cada día" toman contacto con "reivindicaciones de numerosos colectivos de andaluces", porque se está dando "un desmantelamiento de los servicios públicos que tiene consecuencias", y de cara a las elecciones de este domingo ha realizado "un llamamiento a los votantes de izquierda", y a quienes "aún estén indecisos", para que se decanten por la opción de Por Andalucía para que servicios como educación o sanidad, o el "derecho a la vivienda" queden "garantizados en el próximo Parlamento andaluz".

