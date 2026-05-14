Moreno conoce a la vaca 'Blanca', su nuevo "talismán", tras la muerte de 'Fadie': "Ya me ha cogido cariño"

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, posa junto a la vaca Blanca, nieta de Fadie, fallecida recientemente y talismán de sus campañas anteriores. A 14 de mayo de 2026 en Añora, Córdoba - Francisco J. Olmo - Europa Press

AÑORA (CÓRDOBA9, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha conocido este jueves, en su tradicional visita en campaña electoral a la ganadería 'El Cruce', en Añora (Córdoba), a la vaca 'Blanca', a la que ha considerado su nuevo "talismán" tras el fallecimiento de 'Fadie', a la que conoció en la campaña de las elecciones autonómicas de 2018 y con la que se reencontró en la de 2022, cuando obtuvo una mayoría absoluta.

En este penúltimo día de campaña, Juanma Moreno ha expresado que no podía faltar a su cita en la ganadería 'El Cruce' para conocer a este nuevo "talismán", que es nieta de 'Fadie', que ha muerto con diez años.

Ha señalado que 'Blanca' es como la "blanquiverde", la bandera andaluza, "preciosa y maravillosa". "Ya me ha cogido cariño", ha expresado Juanma Moreno, mientras posaba junto a la vaca ante los medios de comunicación y a la que no ha hablado directamente para pedirle el voto o que le traiga suerte, como sí hizo con 'Fadie'.

'Blanca' tiene más de cinco años y pesa unos 750 kilos. Moreno ha indicado, ante la expectación que ha generado entre los medios de comunicación la escena, que la vaca tiene más "reclamo" que él.

Ha recordado que desde la campaña de 2018, visita esta explotación ganadera, en la que conoció a 'Fadie', que "lamentablemente ha fallecido de mayor", y ahora ha conocido a su nieta 'Blanca', que ha confiado en que sea su nuevo "talismán" como lo fue su abuela.

"El año 2018 fue el que me impulsó hacia el gobierno; en el 2022 hacia esa mayoría suficiente y espero que su nieta, que tiene sus genes, también impulse en este gran objetivo que tenemos de mayoría social", ha indicado.

Asimismo, ha manifestado que esta foto "icónica", que normalmente se viraliza, también la busca para poner de manifiesto la importancia que tiene la ganadería en el sector primario y en la economía andaluza.

"Algunos pueden frivolizar, como hacen con todo, pero esta foto es el esfuerzo, el sacrificio, el empeño y la determinación de hombres y mujeres por mantener una ganadería de calidad en Andalucía", ha dicho.

Ha señalado que vuelve a esta explotación ganadera en el Valle de los Pedroches "para reforzar un compromiso que desde el Gobierno andaluz tenemos con el sector ganadero y especialmente con el sector primario de toda Andalucía".

Uno de los propietarios de la explotación ganadera Antonio Rodríguez ha agradecido a Moreno su nueva presencia en 'El Cruce' y el "apoyo" al sector ganadero andaluz.

"Este gobierno siempre tiene en mente a nuestro mundo rural, con todas las inversiones que se han realizado, las infraestructuras viarias, hidráulicas, energéticas e industriales", ha apuntando Rodríguez, destacando también las "mejores en equipamientos sanitarios y educativos" en la zona.



