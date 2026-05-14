Adelante propone "renovar" el modelo económico de Andalucía y una reforma fiscal dirigida a las grandes fortunas

El candidato y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha propuesto una "renovación" del modelo economómico de Andalucía a través de la creación de una industria pública ecosocial en Andalucía, una reforma fiscal dirigida a las grandes fortunas y una revisión del modelo turístico para que "los beneficios se repartan entre los trabajadores".

"Necesitamos una industria pública andaluza que apueste por una transformación ecosocial generando empleo y beneficio comunitario y que se implante en las comarcas más golpeadas por el desempleo, por las malas condiciones laborales y por la emigración", ha explicado García.

El candidato ha destacado que dicho plan ha sido redactado junto al economista Carlos Parada. En relación con la soberanía industrial en Andalucía, García ha criticado que el dinero público "termine en empresas que cotizan fuera de Andalucía e incluso fuera del Estado español" y que las decisiones estratégicas de las grandes industrias "se tomen al margen de los intereses del territorio andaluz".

Asimismo, desde Adelante han propuesto una reforma fiscal orientada a "aliviar la carga" sobre las clases trabajadoras y "aumentar la presión" fiscal sobre las grandes fortunas y empresas.

"Hay que bajarle los impuestos a alguna gente: a los autónomos, a los trabajadores y trabajadoras. Pero a las grandes empresas hay que freírles los impuestos", ha afirmado. En este sentido, Adelante propone un impuesto a las grandes fortunas y otro a los beneficios de empresas sanitarias privadas.

Por otro lado, la formación ha defendido la necesidad de "revisar" el modelo turístico. Ante ello, ha propuesto que las grandes cadenas hoteleras paguen impuestos en Andalucía y que una parte de sus beneficios se reparta obligatoriamente entre los trabajadores.

"¿Por qué no montar cooperativas que sean alojamientos hoteleros o cooperativas que sean restaurantes, cooperativas de guías turísticos? Creemos que hace falta otra forma de economía para que la renta y el dinero se queden entre quien genera la economía, que son los trabajadores de Andalucía", ha afirmado García.

En este sentido, Carlos Parada ha defendido la importancia de la economía social. "La economía social es más del 13 % del PIB del Estado español. Y la economía social son nuestras cooperativas, nuestras empresas de inserción que trabajan para la inserción de colectivos en situación de exclusión social, los centros especiales de empleo de interés social que trabajan para las personas con discapacidad", ha explicado.

El economista ha propuesto que los servicios consumidos por la Administración pública provengan "prioritariamente" de cooperativas y empresas de inserción andaluzas. "Esto además no es un sueño. La ley de contratos del sector público lo especifica. Está legislado. Lo que pasa es que no se lleva a cabo, y no se lleva a cabo por intereses", ha concluido.



