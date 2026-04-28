'Liternatura' empieza en Córdoba con proyecciones cinematográficas y diálogos entre público y personas de la cultura

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (segundo por la izda.), en la inauguración de 'Liternatura'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido en la tarde de este martes la inauguración de una nueva edición de 'Liternatura, programa que profundiza en la relación entre cine y literatura, a través de proyecciones y diálogos entre el público y personas del ámbito cultural.

Durante el acto de inauguración el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha destacado que este ciclo "nace con la vocación de ser un alto en el camino. Este festival no es solo un evento cultural, es un acto de defensa del entorno a través de la mirada de los mejores intelectuales, novelistas y cineastas del país".

Fuentes ha subrayado que "Córdoba se convierte en el epicentro de ese diálogo necesario, un centro de difusión de las letras hispánicas donde el ensayo, el documentalismo y la narrativa se den la mano para proteger nuestra memoria rural".

A lo largo de estas jornadas, se explorarán "diversas visiones de este vínculo" y se pasará "de la visión maternal y femenina de la naturaleza como refugio de felicidad, de la mano de voces como las de Dina Garzón y Concha López-Llamas, hasta llegar a la reflexión necesaria de la España vaciada con Mercedes Álvarez, Azahara Palomeque y Marta Sanz", ha señalado.

El máximo representante de la institución provincial ha mostrado su satisfacción por poder contar en este proyecto con dos figuras "que encarnan a la perfección esa mente crítica y libre que tanto" se necesita, refiriéndose al periodista y escritor Javier Rioyo y el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón. "Sus películas son clásicos indiscutibles. Pensar en su obra es pensar en la fuerza de 'El corazón del bosque' y hoy tenemos el privilegio de escucharles debatir sobre ese bosque como símbolo cinematográfico", ha recalcado.

Este martes, la jornada se titulará 'El bosque como símbolo cinematográfico' y se proyectará la cinta 'La vida que te espera', de Manuel Gutiérrez Aragón. A continuación, habrá un diálogo que contará con el propio director y con Javier Rioyo, "crítico de cine entre los más importantes a nivel nacional e incluso internacional".

Este miércoles, 29 de abril, la jornada llevará por título 'La naturaleza, mujer y madre' y se proyectará el documental 'Doñana', obra de Carmen Rodríguez en la que destaca la fotografía de Joaquín Gutiérrez Acha. La cinta introduce al espectador en este ecosistema para que pueda conocer la relación entre el medio y los animales que lo habitan. Según López Andrada, "el coloquio contará con la participación de dos biólogas y defensoras de la naturaleza y el medio ambiente como son Dina Garzón y Concha López".

Finalmente, el día 30 de abril se abordará el tema 'La España vacía ¿un concepto urbanita?' a través del documental 'El cielo gira', de Mercedes Álvarez. El diálogo posterior contará con la participación de la autora y también de destacadas escritoras que han tratado el mundo rural como Marta Sanz y la cordobesa Azahara Palomeque.

Por último, en representación de la Asociación Cine Cercano, Consuelo Borreguero ha insistido en que el tema medioambiental "interesa especialmente", motivo por el que han "preparado un programa que será del gusto de todo el mundo", pues se habla de "naturaleza, conservacionismo y medio ambiente". En este sentido, ha hecho hincapié en que creen que "son tres películas muy interesantes para el tema" que les ocupa y tienen "mucho interés en compartir el debate que se va a generar".

Todas las proyecciones y charlas posteriores tendrán lugar en el Salón de Actos del Palacio de la Merced a partir de las 18,00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.