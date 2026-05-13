El presidente de la Diputación de Córdoba visita la piscina de verano de Villa del Río, afectada por las borrascas

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, visita la piscina municipal de Villa del Río. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado durante la tarde de este miércoles la piscina municipal de Villa del Río, instalación pública que sufrió daños a consecuencia del tren de borrasca que azotó la provincia durante los meses de enero y febrero.

Fuentes ha informado de que "con la mirada puesta en los meses de verano, la piscina de la que disfrutan los vecinos y vecinas de este municipio debe encontrarse en perfectas condiciones para afrontar las altas temperaturas que se registran en esta comarca, de ahí la necesidad de trabajar en su reparación y puesta a punto", según ha recogido la Diputación en una nota.

Desde la institución provincial, ha continuado, "destinamos 46.721 euros a las obras que permitirán abrir estas instalaciones al público, una cuantía que se enmarca dentro del Plan de Intervenciones de Emergencia que alcanzaba los 1,1 millones de euros y que permitirá la ejecución de las obras más urgentes en una decena de municipios cordobeses".

Según el presidente, "los proyectos incluidos en dicho plan y que ya han sido aprobados responden a situaciones de extrema urgencia dadas en equipamientos e infraestructuras de carácter municipal". Asimismo, Fuentes ha insistido en que "en el caso de Villa del Río, esta intervención permitirá reparar las instalaciones de la piscina de verano, afectadas a consecuencia de las intensas lluvias registradas durante el invierno, de manera que puedan ser disfrutadas por esta localidad y por toda su comarca".

"En este sentido, y debido a la urgencia que nos apremiaba, debemos poner en valor el trabajo realizado por los servicios técnicos de la Diputación, quienes han dado una respuesta eficaz y eficiente a las situaciones sobrevenidas en muchos de nuestros pueblos a causa del temporal", ha remarcado Fuentes.

En total, ha concluido, "diez localidades cordobesas se beneficiarán de este Plan, con el objetivo de afrontar de manera coordinada con sus ayuntamientos las reparaciones y puesta en servicio de instalaciones destinadas, principalmente, a la ciudadanía".