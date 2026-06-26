Priego de Córdoba vuelve a celebrar la 'Noche Abierta' con el objetivo de reactivar el comercio local

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero (segundo por la izda.), en la presentación de la 'Noche Abierta' de Priego de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Priego de Córdoba acogerá el próximo 3 de julio la tradicional 'Noche Abierta', evento organizado por la Asociación Centro Comercial Abierto, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba y con el objetivo de dinamizar y reactivar el comercio y la hostelería local.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha incidido en que "este evento, unido a la Pasarela de Moda Inclusiva que se celebró en el mes de mayo, sirven para revitalizar y fomentar la actividad comercial y empresarial de este municipio". Ambas actividades, ha resaltado, "persiguen concienciar a la población sobre el papel fundamental que tiene el pequeño comercio en la economía local".

Durante la 'Noche Abierta', todos los comercios ampliarán su horario de apertura hasta las 00,00 horas y tendrán también la posibilidad de sacar sus artículos a la calle para acercar los productos a los consumidores. Presentarán ofertas atractivas, pudiendo realizar 'outlets' esa misma noche o bien adelantando los nuevos artículos de la temporada de otoño.

Habrá, asimismo, animación en la calle, con música en vivo, pasacalles, animación infantil y castillos hinchables para animar al mayor número de personas a participar y disfrutar de esa noche de verano. Desde las aldeas de Priego y pueblos limítrofes habrá medios de transporte gratuitos.

En cuanto a la pasarela inclusiva, ha celebrado su quinta edición el pasado mes de mayo "con la intención de fomentar la inclusión, crear un espacio donde modelos con discapacidad puedan participar y ser representados en la pasarela, desafiando estereotipos y promoviendo la diversidad y la creatividad", ha resaltado Romero.

En la edición anterior esta pasarela contó con los diseños de la marca local La Garrocha y de la diseñadora local Eva Villena, con sus trajes de flamenca basados en las costumbres populares de Priego de Córdoba; así como la marca Jaramargo, creada por la entidad Albasur con diseños propios, realizados por personas con discapacidad".