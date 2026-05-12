La XII Feria del Pastoreo de Villaralto (Córdoba) será un escaparate para el fomento de la tradición ganadera

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba. Félix Romero, y la alcaldesa de Villaralto, Celia Valverde. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha acogido este martes la presentación de la XII Feria del Pastoreo de Villaralto, que se celebrará del 15 al 17 de mayo, en la Villa Deportiva de la localidad, "un evento que pone en valor la tradición ganadera, la apuesta por el territorio, por el sector primario, por el mundo rural, por la agricultura y, en concreto, por la ganadería y por el pastoreo".

Así lo ha explicado en rueda el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha explicado que "el pastoreo no es nostalgia", sino que "es cuidar la tierra, es mantener los pueblos vivos y es sostenibilidad de un territorio. Hablar de pastoreo es hablar de futuro y de oportunidades".

Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y tiene el objetivo de difundir y promover las prácticas sostenibles, la cultura ligada al pastoreo y los productos locales, contará con la participación de 44 estands que ofrecerán una amplia variedad de productos de la marca 'Sabor a Córdoba'.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Celia Valverde, que ha valorado la apuesta tanto de la institución provincial, a través de Iprodeco, como de la Junta de Andalucía, la Mancomunidad de Los Pedroches y la empresa Covap, ha añadido que la feria comenzará con actividades previas, en concreto unas jornadas técnicas en torno al sector primario, que se celebrará el próximo 14 de mayo.

Del mismo modo, la regidora ha desgranado las actividades que se celebrarán durante los tres días, destacando la degustación típica de cordero, catas de vino y queso y 'showcookings' de cocina tradicional y contemporánea.

Además, en este espacio expositivo se exhibirán las carrozas que acompañan a la Divina Pastora durante la romería, exhibiciones de fotografía del medio rural y de la encina y la Liga Induvap de perros pastores. Este año, la alcaldesa de la localidad ha explicado que el pueblo invitado será Villanueva de Córdoba, "con el que compartimos tradiciones y gastronomía, como el jamón ibérico de los Pedroches".