Abascal asegura que Vox "está más cerca" de las víctimas que los políticos que "empiezan lutos y no dan soluciones"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios en una visita realizada a Níjar (Almería) en el contexto de la campaña electoral andaluza. - Marian León - Europa Press

NÍJAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este martes que su formación "está más cerca" de las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) y la muerte de los dos guardias civiles en las costas de Huelva frente a la "falta de soluciones" por parte del PP y PSOE.

"He asistido a muchos funerales de guardias civiles, de policías, víctimas del terrorismo Y allí siempre he visto las corbatas negras de los políticos y algunos con lágrimas de cocodrilo, ha afirmado Abascal en una atención con los medios de comunicación este martes en Níjar (Almería).

El dirigente nacional de Vox ha incidido en que desde su partido están más cerca "del sufrimiento de las familias" y ha asegurado que "lo que querría la gente es menos políticos en los funerales y más políticos en los parlamentos legislando para defender los intereses de los españoles".

Unas palabras en respuesta a la aparición en el debate televisivo de este lunes del siniestro de Adamuz, que provocó un enfrentamiento entre el candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno, y la candidata socialista, María Jesús Montero.

Abascal ha apuntando que todo es "por culpa de la corrupción del Gobierno central que se ha gastado en prostitución el dinero que era para arreglar las vías". Del mismo modo ha criticado a Moreno por "afear que no suspendiéramos la campaña después de la muerte de los dos guardias civiles, a pesar de que él se fue a hacer campaña electoral cuando murieron asesinados los guardias civiles de Barbate (Cádiz)".

Por otro lado, el presidente de Vox ha afirmado que el candidato de su partido a la Junta, Manuel Gavira, "es la única persona que está defendiendo los problemas reales de los andaluces".

En referencia al debate ofrecido el lunes por Canal Sur ha explicado que "uno ve a Moreno y a Montero y encuentra las coincidencias que tienen en las políticas esenciales y se da cuenta de que solo hay una alternativa".