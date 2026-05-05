La asociación Alcer cumple 45 años como una "red humana" para pacientes renales y familias en Almería

Foto de familia durante el acto por el 45 aniversario de Alcer Almería en el Espacio ALMA. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación Alcer Almería ha celebrado este martes su 45 aniversario en el Espacio ALMA de la capital como una entidad que ha pasado de reclamar el acceso a tratamientos básicos como la diálisis o el trasplante a convertirse en una "red humana" de apoyo, orientación y acompañamiento para pacientes renales y sus familias.

La entidad se constituyó formalmente el 5 de mayo de 1981, en un contexto en el que las personas con enfermedad renal tenían "muchas menos oportunidades, menos recursos y menos apoyos", según ha señalado la Diputación Provincial en una nota.

Durante el acto principal de la efeméride, la presidenta de Alcer Almería, María Ángeles Zapata, ha señalado que la entidad "nació de la necesidad, pero también de la valentía de un grupo de personas que decidieron unirse para cambiar las cosas".

Zapata ha señalado que el camino recorrido en estas más de cuatro décadas "no ha sido fácil", pero sí "lleno de sentido" por los "hitos" alcanzados, y ha subrayado que Alcer ha evolucionado hasta convertirse en una entidad "sólida, profesional y cercana" para las personas afectadas por la enfermedad renal.

La entidad ha configurado una cartera de servicios orientada a mejorar a diario la calidad de vida del paciente renal, con apoyo en áreas como la nutrición, la psicología, el entrenamiento personal, el acompañamiento hospitalario y el asesoramiento social y laboral.

En Almería, más de 100.000 personas padecen enfermedad renal crónica. De ellas, unos 400 pacientes están en diálisis y alrededor de 600 personas han recibido un trasplante. La asociación ha subrayado que, junto a estas cifras, se encuentran también las familias que son escuchadas y apoyadas por la entidad. "cada año prestamos apoyo directo a más de 200 personas", ha apuntado Zapata.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha destacado que Alcer ha permanecido durante "cuatro décadas y media" al lado de pacientes y familias, a quienes ha ofrecido orientación, apoyo emocional y asesoramiento, además de "una red humana donde sentirse comprendido".

Laynez ha añadido que la asociación "ha sabido ir más allá de la atención directa" y ha contribuido a "visibilizar la enfermedad renal, a impulsar la cultura de la donación de órganos y a recordar la importancia de la prevención". También ha valorado su papel como "altavoz" de los pacientes y como "puente" entre afectados, profesionales sanitarios e instituciones.

Por ello, ha trasladado el "reconocimiento y gratitud" del Ayuntamiento de Almería por un trabajo "constante, discreto en muchas ocasiones, pero absolutamente esencial para tantas personas".

La diputada provincial de Familia e Igualdad de Almería, Lorena Nieto, ha agradecido el trabajo que Alcer realiza "en beneficio de toda la sociedad almeriense y para mejorar la vida de los enfermos de riñón y de sus familias". La diputada ha destacado también el apoyo psicológico que presta la asociación, su servicio jurídico y las campañas de concienciación, entre otros servicios, y ha recordado que la entidad forma parte del Consejo Provincial de Familia de la Diputación.

El delegado territorial de Salud de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha incidido en el papel de la entidad desde el punto de vista de la sensibilidad social y ha apuntado que, gracias a las campañas de sensibilización sobre la donación coordinadas junto a Alcer, Almería puede "presumir de tener una tierra con una de las tasas más altas de donación", algo que ha vinculado a campañas como 'Vive la vida, luego dónala'.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, también ha felicitado a Alcer por su trayectoria y por el trabajo que desarrolla en toda la provincia.

La asociación ha cerrado el acto con el nombramiento como socio de honor de Juan M. Martos, actual entrenador personal, por su aportación voluntaria y altruista al bienestar y la salud de los socios a través de entrenamientos personalizados.