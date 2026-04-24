La asociación de jefes y directivos de Policía Local de Andalucía reclaman actualizar la ley tras 40 años

XIX Congreso de Ajdepla celebrado en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de Andalucía (Ajdepla), Juan Ferrer Medina, ha señalado este viernes la "necesidad urgente de modificar la obsoleta Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" puesto que tras 40 años en vigor "dista mucho de la realidad" que se vive en los municipios, donde el cuerpo asume cada vez "más competencias que las recogidas en la propia ley".

Así lo ha trasladado durante su intervención en el XIX Congreso Técnico Policial que se celebra este fin de semana en el Palacio de Congresos y Exposiciones El Toyo-Cabo de Gata, en Almería, en el que participan más de un centenar de mandos de las diferentes jefaturas de las ocho provincias de la región.

Ferrer, quien ha sido distinguido a lo largo de la primera jornada, ha agradecido a las administraciones su "respaldo" a la hora de situar a las policías locales como "una pieza clave en la seguridad y bienestar de los ciudadanos" y ha recordado a los mandos presentes la importancia de estar cerca de los ciudadanos puesto que "las policías locales somos la humanidad uniformada".

Asimismo, ha aceptado la Medalla al Mérito con distintivo Blanco "con emoción y gratitud" al definirla como "un inigualable símbolo de unión que muestra la fortaleza de la Asociación que trabaja unida por mismo fin".

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha dado la bienvenida a un congreso en el que ha destacado el papel de la asociación como "pilar fundamental para el municipalismo" ya que agrupa a más de 400 profesionales con el fin de "unificar criterios, investigar, formar y defender los intereses del colectivo", lo que considera una "necesidad estratégica para modernizar y homogeneizar el servicio policial en todos nuestros pueblos y ciudades".

A su juicio, la Policía Local "es el reflejo de la gestión de la ciudad. Por eso, mi compromiso y el del resto de alcaldes y alcaldesas de Andalucía es escucharles, apoyarles y trabajar codo con codo para ofrecer cada día más seguridad, más protección y más respuestas a los ciudadanos", según ha trasladado en una nota.

En este sentido, la regidora almeriense ha destacado la importancia del desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Policías Locales de Andalucía, "una norma consensuada y crucial para modernizar nuestros cuerpos. Desde aquí, apoyamos la solicitud de máxima celeridad para dotarles de los medios técnicos y humanos que su trabajo exige y que su seguridad merece".

Vázquez ha valorado además que el evento haya servido para poner en marcha la nueva unidad de Caballería, formada por cuatro caballos --dos por turno-- "para las actuaciones en los grandes eventos de la ciudad como pueden ser la Feria, la Romería de Torregarcía, Semana Santa y otras celebraciones como los grandes festivales de música o partidos de fútbol".

Esta unidad se suma a la canina, puesta en marcha el año pasado. Con ellas, se "refuerza el compromiso municipal por dotar a nuestra Policía Local de más y mejores medios para que los almerienses se sientan seguros en cualquier circunstancia", ha añadido Vázquez.

CONDECORACIONES

Durante la primera jornada del encuentro han recibido la Medalla al Mérito con distintivo Blanco de las Policías Locales de Andalucía la directora de la Iespa, Asunción Grávalos; el jefe de Servicio de Coordinación de las Policías Locales de la Junta de Andalucía, Francisco Nebrera; el coronel, Juan Rodríguez Claudio, ex subdirector de emergencias de Andalucía; y el jefe de la Policía Local de Roquetas de Mar, Miguel Ángel López Rivas.

Además, han sido condecorados una treintena de jefes y mandos de la Policía Local que han destacado por sus servicios policiales y también por los años de pertenencia y lealtad a esta asociación.

Durante los actos también ha intervenido el vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, para quien la seguridad "es la columna vertebral" de la sociedad. "No puede haber libertad, ni desarrollo económico, ni calidad de vida si nuestros vecinos no se sienten seguros en sus calles", ha dicho.

En este escenario, considera que la Policía Local es un elemento "esencial" por ser el cuerpo "de proximidad". "Los primeros en llegar y los que mejor conocen la realidad de cada barrio y cada municipio", ha valorado.

Escobar ha elogiado la colaboración que se ha mantenido con la Policía Local para implementar una aplicación que ha sido "replicada en todo el país" para la coordinación de los cuerpos policiales locales de la provincia y que ha sido reconocida en el acto. "Es un orgullo para todos nosotros haber formado parte de este gran proyecto", ha concluido.

El viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Tomás Burgos, ha cerrado este evento en el que ha destacado que "la XIX edición del Congreso Ajdepla supone una oportunidad única de poner en valor, un año más, el compromiso, el trabajo y la coordinación de las policías locales al servicio de la ciudadanía andaluza".

Así, ha avalado el papel de la asociación a la hora de "impulsar la reflexión estratégica sobre el modelo de policía local, compartir buenas prácticas entre municipios muy diversos, consolidar una cultura de mejora continua y profesionalización, y colaborar activamente en la transformación del modelo de seguridad andaluz".

Burgos ha manifestado también que "las policías locales son una pieza esencial del sistema de seguridad pública en Andalucía, y se han consolidado como el principal instrumento de garantía de la seguridad ciudadana en el ámbito municipal por su proximidad, capacidad de respuesta y compromiso con la convivencia".

Para el viceconsejero "la seguridad pública ha cambiado, las demandas han crecido y las Policías Locales han evolucionado muy por delante, en muchas ocasiones, del propio marco normativo".