Vox defiende "la prioridad nacional en el acceso a la vivienda" ante el "drama" que vive Málaga

El portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, atiende a los medios. - VOX

MIJAS (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, acompañado por Antonio Sevilla, candidato de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, ha defendido "la necesidad de aplicar la prioridad nacional también en materia de vivienda", en un contexto marcado "por la grave crisis habitacional que sufre la provincia de Málaga".

Así lo ha señalado Hernández Quero en Mijas (Málaga) antes del acto organizado por la Fundación Denaes, al tiempo que ha señalado que Málaga "ilustra como pocas el drama que vive España con la vivienda", describiendo "una situación marcada por un doble problema: la escasez de oferta y el encarecimiento de los precios".

"En los últimos seis años ha desaparecido más de la mitad de la oferta de alquiler en la provincia mientras los precios han subido más de un 70%", ha explicado.

De igual modo, ha advertido "de las consecuencias sociales" de esta situación y ha destacado las "emancipaciones frustradas, en jóvenes que no pueden iniciar un proyecto de vida, en familias que no pueden planificar su futuro o en personas que se ven obligadas a marcharse lejos de su entorno".

Asimismo, ha subrayado que "esta crisis tiene su origen en decisiones políticas", señalando tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como al Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno. "Las políticas restrictivas sobre el suelo y la sobrerregulación del alquiler han hundido la oferta y generado una enorme inseguridad jurídica para los propietarios", ha apostillado.

En este punto, Hernández Quero ha añadido que, "junto a la falta de vivienda, existe también un problema de exceso de demanda", que está tensionando aún más el mercado. En este sentido, ha advertido de "situaciones de hacinamiento en el alquiler y de la imposibilidad real de acceso a la compra": "En Málaga, una familia tendría que destinar alrededor del 75% de su salario para pagar una hipoteca".

Frente a este escenario, Vox propone "un cambio de rumbo basado en las medidas ya acordadas en comunidades como Extremadura y Aragón". Entre ellas, ha destacado "la agilización del urbanismo, la reducción de trabas administrativas, incentivos al alquiler asequible y el desalojo exprés frente a la ocupación".

Además, ha incidido en "facilitar el acceso a la propiedad para los jóvenes mediante el aval público del 20% de la entrada de la vivienda y el aplazamiento del pago de impuestos durante diez años". "Esto permitirá a muchas parejas jóvenes dejar de depender de un alquiler inestable y convertirse en propietarios", ha explicado.

Por otro lado, en materia de demanda, ha defendido "la implantación de la prioridad nacional en el acceso a vivienda social y protegida" y ha señalado que "no tiene sentido que los españoles no sean los primeros en acceder a unos recursos que son escasos".

"VIVIENDA SE HA CONVERTIDO EN UN ARTÍCULO DE LUJO EN LA COSTA DEL SOL"

Por su parte, el cabeza de lista de Vox para Málaga a las elecciones andaluzas, ha incidido en que "la vivienda se ha convertido en un artículo de lujo en la Costa del Sol".

Sevilla ha criticado que "los malagueños tendrían que esperar hasta 160 años para acceder a una vivienda social" y ha alertado de situaciones extremas como la de sanitarios que "tienen que dormir en sus coches para poder trabajar en la Costa del Sol".

"Este es el resultado de las políticas del bipartidismo en Andalucía y en España", ha dicho Sevilla, que ha reiterado el compromiso de Vox con "garantizar el acceso a la vivienda para los malagueños".

