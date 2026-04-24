Hernández Quero (Vox): "El verdadero lío para los andaluces es mantener las políticas actuales"

El portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, atiende a los medios. - VOX

MIJAS (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha afirmado este viernes que "el verdadero lío para los andaluces es mantener las políticas actuales".

Así lo ha señalado Hernández Quero, junto con el candidato de Vox por Málaga a las elecciones de Andalucía, Antonio Sevilla, antes de participar en el acto organizado por Denaes 'Vivienda, seguridad y políticas públicas en la Costa del Sol: Caso de Mijas' y en relación con las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre evitar "líos" con Vox.

Hernández Quero ha respondido que "el verdadero lío para los andaluces es mantener las políticas actuales". Así, ha criticado "la presión sobre el campo andaluz, la falta de bajadas fiscales, la pérdida de tejido industrial" y el "fraude en el empadronamiento que da acceso a ayudas sociales".

"Yo creo que el verdadero lío para los andaluces es que les sigan arrancando los olivos de sus tierras y les impidan seguir produciendo en suelo productivo para dar cabida a los caciques de las renovables", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "el verdadero lío para los andaluces es que no puedan bajar los impuestos, como se han bajado a muy pocos cientos de kilómetros de aquí en Extremadura, que las rentas bajas de Extremadura van a ser las que menos pagan impuestos de toda España".

Ha incidido en que "el verdadero lío es que el poco potencial industrial que queda en esta región desaparezca, en lugar de que pase y como está sucediendo en Extremadura con Almaraz, que se garantiza y se blinda la continuidad".

"Creo que el verdadero lío es que se siga manteniendo el fraude en el empadronamiento que da acceso a ayudas sociales a los irregulares en lugar de hacer la otra vía, la vía extremeña y la vía aragonesa; creo que el verdadero lío es impedir que los jóvenes puedan comprar una vivienda y pagar los impuestos quince años más tarde" y "creo que el verdadero lío es poner a los menas y a los extranjeros delante, en lugar de a los españoles delante".

Por tanto, ha concluido el dirigente de Vox, "ante esta tesitura, efectivamente, es un lío mantener las cosas tal y como estar en Andalucía", ha concluido.

