La Batalla de Berja (Almería) revive este fin de semana con su VI recreación histórica

Presentación de la VI recreación histórica de la Batalla de Berja (Almería) en el Patio del Mandarino. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La VI recreación histórica de la Batalla de Berja (Almería) se celebrará este fin de semana, los días 21 y 22 de marzo, con un programa de actividades que incluirá la escenificación del enfrentamiento, desfiles de tropas, campamentos militares, un zoco de época y propuestas familiares en distintos espacios del municipio virgitano.

El evento recupera un "episodio clave" de la Guerra de las Alpujarras en el siglo XVI, considerado un "punto de inflexión" en la construcción de la Almería actual, según ha indicado la Diputación Provincial en una nota.

La recreación, organizada por el Ayuntamiento de Berja, el Centro Virgitano de Estudios Históricos y la Asociación Berja 1569, contará con actividades en distintos puntos del municipio, como el Paseo Cervantes o la Plaza Porticada, donde se instalará el campamento del Marqués de los Vélez.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha afirmado que "la Diputación de Almería apoya y colabora con este tipo de eventos singulares que nos permiten conocer y comprender la historia de nuestros pueblos y ciudades de una manera viva y cercana".

"Las recreaciones históricas se han convertido en la última década en una de las formas más populares y visuales de divulgar nuestro pasado, y la provincia de Almería está a la vanguardia de este tipo de iniciativas con numerosas celebraciones repartidas por todo el territorio", ha manifestado.

En esta línea, Morales ha apuntado que "la Batalla de Berja es especialmente destacable, ya que atrae a grupos de recreadores de toda España, que unirán esfuerzos durante ese fin de semana para hacer volar la imaginación de todos los visitantes que se acerquen a disfrutar de esta experiencia histórica. Desde la Diputación conocemos bien el gran esfuerzo organizativo que implica un evento de esta magnitud".

Por su parte, el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha sostenido que "en momentos como este es cuando un alcalde siente orgullo de formar parte de algo tan importante como es la colaboración y solidaridad para poner en valor actos fundamentales de nuestro pasado que nos ayudan a entender quiénes somos hoy".

"Tenemos suerte de contar con asociaciones como Berja 1569 que son amantes de la historia y ponen en valor lo ocurrido para que entendamos la realidad de lo que ocurrió", ha valorado.

Desde la Asociación Berja 1569, como ha apuntado su presidente, Eric Pérez, "afrontamos con ilusión el reto de traer de vuelta a la vida la historia de Berja y de toda la Alpujarra, que marcó un antes y un después y determina la identidad de lo que es esta comarca a día de hoy. Este evento solo se puede hacer con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Berja y la Diputación".

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El sábado 21 de marzo la jornada comenzará a las 10,00 horas con la entrada en Berja de las tropas del Marqués de los Vélez. El desfile recorrerá las calles CUM, José Barrionuevo y Manuel Salmerón hasta la Plaza Porticada, donde se abrirá el Campamento del Marqués y comenzarán las actividades.

A las 10,45 horas se inaugurará el campamento, donde comerciantes y artesanos recreadores expondrán sus productos durante todo el evento. A las 11,00 horas tendrá lugar un alarde de tropas con un recorrido por el centro de la localidad a cargo de las milicias cristianas, que partirá de la Plaza Porticada y continuará por las calles Agua, Puente Lozas, Constitución, Mártires de la Alpujarra y Buena Fe antes de regresar al punto de inicio.

La programación seguirá a las 11,30 horas con la actuación del mendigo del campamento, que interpretará pliegos de cordel y romances de ciego. A las 12,00 horas se representará la obra 'Antes de la batalla', organizada por la Asociación Berja 1569, y a las 12,30 horas se ofrecerá el guiñol 'Los planes de Aben Humeya', también a cargo de esta asociación.

A las 13,00 horas se escenificará el parto de una mujer morisca en el campamento, en una actividad dirigida por Celia Alegre para Berja 1569. El Campamento del Marqués y el zoco permanecerán cerrados entre las 14,30 y las 17,00 horas.

Por la tarde, a las 18,00 horas, se celebrará la recreación de la Batalla de Berja en el Paseo Cervantes. Tras el enfrentamiento, a las 18,45 horas, se representará el regreso al campamento con la rendición morisca y un brindis de la victoria, durante el cual el Marqués de los Vélez invitará al público y a los recreadores a un vino especiado de época.

La programación continuará a las 19,30 horas con un guiñol infantil sobre la vida de los niños en el siglo XVI. A las 20,15 horas se celebrará el concierto 'Polifonía del siglo XVI' en el Museo de la Semana Santa, interpretado por el Cuarteto Vocal Anacrusa formado por Luis Craviotto, barítono; Reyes Pérez, soprano; María Salinas, contralto; y Miguel Ángel Milán, tenor.

La jornada concluirá a las 21,00 horas con una ronda nocturna con candiles por distintas calles del municipio. A esa misma hora se cerrarán el campamento y el zoco.

El domingo 22 de marzo el Campamento del Marqués abrirá a las 10,00 horas en la Plaza Porticada. A las 10,30 horas se celebrará una exposición de armas de época a cargo de Francisco Sevilla, miembro de la Asociación Berja 1569.

A las 11,00 horas tendrá lugar una charla sobre el funcionamiento de una mancebía en el siglo XVI impartida por Cristina Martínez, del colectivo Yecla Siglo de Oro. A las 11,30 horas se realizará un taller demostrativo de elaboración de velas de cera dirigido por Arantzazu Herraiz, también de Yecla Siglo de Oro.

A las 12,00 horas se celebrarán bailes populares del siglo XVI junto con un taller abierto al público a cargo de los grupos de baile de Berja 1569 y Yecla Siglo de Oro. El evento finalizará a las 13,30 horas con el acto de clausura y agradecimiento al público y a los recreadores participantes.