Chefs y estudiantes visitan un invernadero didáctico de Almería en el marco de la estrategia 'Del campo a la mesa'

Participantes de la visita a un invernadero didáctico de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Chefs y alumnos del curso de FP Superior de Dirección de Cocina de la Escuela de Hostelería IES Almeraya han visitado las instalaciones de Clisol Agro para conocer 'in situ' el sistema de producción que garantiza la dieta mediterránea como parte de la Estrategia Europea 'Del campo a la mesa'.

Esta actividad ha perseguido conectar directamente a los productores con los cocineros y hosteleros, según ha indicado la Diputación en una nota a partir de la estrategia por la que se espera "mejorar el sistema alimentario de la UE, haciéndolo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente".

El proyecto conecta con el patrimonio local y a otros sectores como el turismo rural, ya que entre sus finalidades está apoyar la producción sostenible y agroecológica, impulsar una dieta sostenible y feforzar el peso de las pequeñas empresas agroalimentarias.

La diputada provincial Esther Álvarez ha participado en la visita realizada por siete chefs de la Asociación Almería Gastronómica y 15 alumnos con sus profesores del IES Almeraya.

La representante de Diputación ha destacado la importancia de que los chefs y profesionales del mundo de la hostelería "puedan conocer de cerca el sistema de producción que garantiza uno de los mayores tesoros que ofrece el campo almeriense: los ingredientes de la dieta mediterránea".

La línea de mejora de las estructuras comerciales, del comercio justo y de productos de 'kilómetro cero' tiene como objetivo concreto apoyar la producción sostenible y agroecológica, entendida como la forma de producir alimentos de manera respetuosa con ecosistemas y las personas, impulsando una dieta sostenible, equilibrar la cadena agroalimentaria y reforzar el peso de las pequeñas empresas agroalimentarias y la agricultura familiar.

Este proyecto se encuentra dentro del ámbito de la convocatoria proyectos promovidos por entidades locales para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, durante el ejercicio de 2024, con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación.