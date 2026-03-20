Las claves para garantizar el agua centran la jornada por el Día Mundial del Agua ante el avance de la sequía en Almería

Mesa redonda de la jornada del Día Mundial del Agua organizada por la Cátedra Aqualia en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras hidráulicas, la planificación, la digitalización y la colaboración entre administraciones han centrado la jornada organizada por la Cátedra Aqualia con motivo del Día Mundial del Agua, en la que se han analizado las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de recursos hídricos ante el aumento de las sequías en la provincia de Almería.

El encuentro, celebrado en el Salón de Actos de la Escuela Municipal de Música y Artes de la capital, ha sido inaugurado por el vicerrector de Postgrado y Relaciones Institucionales de la Universidad de Almería (UAL), Fernando Carvajal, quien ha destacado el vínculo entre la investigación académica y la gestión pública.

Según ha indicado la Diputación de Almería en una nota, el bloque central ha consistido en una mesa redonda bajo el lema 'Almería, pasado, presente y futuro del agua', moderada por el codirector de la Cátedra Aqualia, José Colomina, en la que se han abordado los retos del agua en la provincia.

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha reivindicado la "necesidad de acometer obras hidráulicas" como una "prioridad estratégica desde el inicio del mandato de Juanma Moreno" y ha señalado que el plan de choque comenzó por "activar todas las depuradoras contempladas" desde 2010, apoyado en cuatro decretos de sequía que han permitido una inversión superior a los 200 millones de euros en la provincia.

Tras un año marcado por la culminación de infraestructuras como la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) del Almanzora y la conexión de la desaladora en Roquetas de Mar, Martín ha indicado que el objetivo actual es mantener el "ritmo de obras de depuración" mediante el 'Plan Parra' y el 'Plan Regadía'.

Para este ejercicio, la delegada ha detallado una partida de 67 millones de euros destinada a proyectos como la "garantía de abastecimiento de El Ejido y la EDAR de Mojácar", orientados a incrementar el uso de las aguas regeneradas.

Por su parte, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha explicado que la planificación hídrica municipal se basa en un principio de "anticipación" y ha señalado a la desaladora como "el pilar de nuestra garantía de suministro".

Asimismo, ha destacado que Almería "consume hoy la mitad de agua que hace 30 años pese a haber incrementado su población en un 25 por ciento", lo que ha calificado como "el mejor dato de una política de concienciación y modernización exitosa".

En esta línea, Urdiales ha detallado una hoja de ruta centrada en la diversificación de fuentes y la reutilización de aguas tratadas para riego y limpieza urbana, con el objetivo de consolidar una Almería "cien por ciento resiliente" y ha subrayado que la monitorización permanente del ciclo integral permite "prever incidencias y actuar de forma proactiva" ante fenómenos meteorológicos extremos.

El diputado de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha agradecido la iniciativa y ha puesto en valor el trabajo de las distintas administraciones "para potenciar los recursos hídricos de la provincia".

En este sentido, ha recordado que la Diputación atiende de "forma especial" a los municipios más pequeños y centra sus esfuerzos en que "el agua sea de calidad y llegue en las mejores condiciones a todos los rincones", mediante inversiones continuas en infraestructuras hídricas.

Tras un receso, la jornada ha continuado con la intervención de la directora de la Cátedra Aqualia, Ana Agüera, quien ha detallado la actividad desarrollada desde su creación, centrada en la promoción del conocimiento sobre la gestión del agua, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el ciclo integral.

Agüera ha puesto el acento en el apoyo a investigadores emergentes mediante proyectos conjuntos y premios académicos, así como en los cursos de verano que se organizan desde 2021 y que este año contarán con una nueva edición bajo el título 'Agua 2030: Innova'.

Posteriormente, el jefe de Sección de Explotación del Ciclo Hidráulico de la Diputación y profesor de Historia en la UAL, Javier Martínez, ha ofrecido una charla sobre la evolución histórica del riego y el consumo humano en la provincia desde 1800, en la que ha repasado los principales hitos en materia de infraestructuras hidráulicas. La clausura ha corrido a cargo del catedrático de Ingeniería Química Gabriel Acién, quien ha sintetizado las conclusiones de la jornada.

LA CÁTEDRA AQUALIA

En 2020, la UAL y Aqualia, empresa gestora de los Servicios Municipales de Agua de varios municipios de la provincia, entre ellos la capital, se aliaron para crear la Cátedra Aqualia del Ciclo Integral del Agua.

Tras varios años de colaboración en diferentes proyectos de investigación, ambas entidades han decidido unir sus esfuerzos bajo el paraguas de esta cátedra, que tiene como objetivo la investigación en los distintos procesos del ciclo del agua.

En concreto, aborda ámbitos como la depuración con microalgas, la regeneración, el aprovechamiento energético de las aguas residuales, la optimización energética en los procesos de desalación y depuración con energías renovables, así como la potabilización mediante desinfección solar.

También se fomentan otros aspectos como la gestión inteligente del ciclo integral del agua, la valorización de los residuos del agua residual, con la implantación del concepto de economía circular, así como cualquier otra actividad relacionada con el ciclo integral del agua.