Cruz Roja oferta más de 130 puestos de trabajo en su II Feria Provincial de Empleo en Almería

Representantes institucionales y de Cruz Roja Almería durante la II Feria Provincial de Empleo, celebrada en el Hotel Vértice Indalo de la capital. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Almería ha ofertado más de 130 puestos de trabajo de distintos sectores estratégicos en su II Feria Provincial de Empleo, una cita celebrada este jueves en el Hotel Vértice Indalo de la capital que ha reunido a 46 entidades locales y provinciales y ha congregado a más de 1.100 asistentes.

El evento, que se ha desarrollado entre las 09,30 y las 13,30 horas, ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno.

El abanico de sectores representados ha sido amplio, desde la hostelería, el turismo y la agricultura, pilares económicos de la zona, hasta la industria, el comercio, la logística, la automoción, la construcción y los servicios sociosanitarios, según ha informado la institución provincial en una nota.

La concejal de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, ha agradecido a Cruz Roja la organización de esta segunda edición, "donde conecta a los demandantes de empleo con las entidades almerienses, las cuales buscan el talento de la ciudad y la cohesión social".

La edil ha señalado que desde el Ayuntamiento tienen "muy claro que el empleo genera oportunidades", por lo que ha considerado necesario impulsar este tipo de iniciativas en la ciudad "para poner en valor el talento tan importante con el que contamos".

Por su parte, la diputada de Familia e Igualdad de la Diputación de Almería, Lorena Nieto, ha agradecido a Cruz Roja la organización de esta II Feria del Empleo y el trabajo que desarrolla para facilitar espacios de encuentro entre empresas y personas que buscan una oportunidad laboral.

Nieto ha destacado, asimismo, "la colaboración entre instituciones y entidades sociales para la empleabilidad, la formación y la integración en el mercado de trabajo de personas con especiales dificultades", así como "la importancia de las iniciativas que conecten a las personas con el tejido empresarial de la provincia".

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Almería, Amós García Hueso, ha resaltado la participación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y de la Escuela del Mármol de Fines, en una feria que, según ha señalado, "representa el compromiso de la sociedad almeriense, su tejido empresarial y las administraciones con la inclusión laboral y el acceso al empleo, especialmente de personas de colectivos vulnerables".

García Hueso ha recordado la "estrecha colaboración" entre la Delegación y la entidad a través de programas que ofrecen orientación laboral, prácticas en empresas para personas desempleadas y atención integral para la inserción de colectivos vulnerables.

FORMACIÓN, EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL

Durante la feria, personal técnico del SAE y de la Escuela del Mármol ha informado sobre el nuevo catálogo de servicios y herramientas digitales del SAE, más personalizados y con más posibilidades de autogestión para personas que buscan empleo y para empresas que necesitan contratar.

También se ha dado a conocer la oferta formativa de la Escuela del Mármol y las salidas profesionales en la industria de la piedra natural. Además, los asistentes han tenido la oportunidad de poner a prueba sus competencias transversales para la búsqueda activa de empleo con unas gafas y un software de realidad virtual del SAE.

La delegada del Comité Provincial de Cruz Roja Almería, Lucía Segura, ha relatado que "los proyectos de empleo son muy importantes porque nos permiten garantizar la inclusión social de los colectivos con los que trabajamos". Además, ha explicado que, gracias al Plan de Empleo, Cruz Roja atiende a más de 5.000 personas con una tasa de inserción superior al 50 por ciento.

El secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Antonio Hernández de la Torre, ha subrayado que "las empresas buscan muchos perfiles, de distintos sectores". "Estoy seguro de que hoy van a surgir muchas conexiones entre ambas, por lo cual las instituciones deben dar respaldo, como hoy hacemos, a estas citas", ha expresado.