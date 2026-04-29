Los Cursos de Verano de la Universidad de Almería comenzarán el 29 de junio

Presentación de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vigésimo séptima edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería (UAL) dará comienzo el lunes, 29 de junio, y se extenderá hasta el 24 de julio. Este miércoles, justo dos meses antes de su inicio, se ha abierto el periodo de matriculación para las 24 propuestas que los componen y se ha aprovechado esta circunstancia para realizar la presentación de su contenido, de sus objetivos y de los datos y detalles que tienen detrás.

Según ha precisado la Diputación de Almería en una nota, el primero de ellos se ha visto 'escenificado' en el propio acto de puesta de largo, puesto que ha sido compartido entre la UAL, su organizadora, y los ayuntamientos de Roquetas de Mar y Almería, la Diputación Provincial y Cajamar, sus patrocinadores. En total cuentan con casi medio centenar de entidades colaboradoras públicas y privadas para hacerlos posibles.

En concreto, abordan en su programación un "interesante equilibrio de temáticas del máximo impacto en su entorno más cercano, Almería, y de interés global". El despliegue de formación se materializa en propuestas en varias modalidades, que van desde lo teórico-práctico a los talleres, pasando por encuentros para el debate y encuentros de líderes. Toda la información y el formulario de matrícula se encuentran en 'https://www.ual.es/estudios/cursos-verano'.

Almería, Cuevas del Almanzora, Dalías, El Ejido, Roquetas de Mar, Gérgal, con el Observatorio de Calar Alto, Vélez Rubio y Vélez Blanco, con el XXV Festival de Música Renacentista y Barroca, aguardan al alumnado que decida inscribirse. El plazo va a estar abierto hasta tres días antes del inicio de cada curso, pero quien formalice su matrícula durante el mes de mayo tendrá un descuento del quince por ciento en individual, que será del 20 por ciento si se realiza en un grupo de diez personas.

Habrá más de 250 ponentes del "máximo prestigio" y como mayor novedad, además de un encuentro de líderes, con los escritores Sara Barquinero y Antonio Orejudo, habrá más visitas prácticas a lugares vinculados con las temáticas. Así, sumados a los 'clásicos' Calar Alto en Gérgal o Museo Emilio Sdun en Cuevas del Almanzora, están el Servicio de Oncología del HU Torrecárdenas, varias instalaciones de empresas del sector agroindustrial, el Ifapa, el Ciesol, las plantas fotovoltaicas de Naturgy en Tabernas, el Jardín-Huerto Villa María de Canjáyar y los yacimientos arqueológicos de El Argar, en Antas, o del Barrio Andalusí, en Almería.

El rector de la UAL, José J. Céspedes, ha dado los datos generales de esta edición y ha detallado la amplia distribución provincial, con inicio "tradicional" en Roquetas de Mar, "la más veterana", donde este año "se van a celebrar cuatro de las propuestas".

La más presente es la ciudad de Almería, puesto que ha indicado que "contaremos con siete subsedes en ella para un total de catorce cursos a lo largo de dos semanas". Ha destacado que a su vez "renuevan" Cuevas del Almanzora, que acogerá dos seminarios, así como el Observatorio de Calar Alto, Dalías, El Ejido, Vélez Blanco y Vélez Rubio, "cada una con uno".

También ha llamado la atención sobre la consolidación de ciertos cursos, 'Tú también eres astrónom@', la Masterclass 'Sonanta', el taller de dirección de orquesta, o los dedicados a agricultura, a las energías renovables o el agua.

Asimismo, se incorporan otras propuestas "que sobrepasan los ámbitos especializados por abordar temáticas que se inscriben entre las grandes inquietudes e intereses de la sociedad en su conjunto". Ha puesto el ejemplo de que "este año entra como novedad un curso dedicado a los nuevos escenarios para la educación con la IA, mientras que las temáticas relacionadas con la salud están en el centro de otras que abarcan aspectos como la alimentación saludable, la investigación sobre el cáncer, la humanidad en los cuidados o la salud mental".

En todo caso, Céspedes ha subrayado que "los cursos están dedicados a cuestiones que son de alto valor estratégico para el futuro de esta provincia". La agroindustria es un "eje claro", abordada desde diferentes perspectivas, y junto a ella ha situado "la capacidad de liderazgo de Almería en sectores como la Defensa o las 'infraestructuras verdes' frente al cambio climático". A su vez, la oferta de 2026 incluye "otra seña de identidad universitaria, la promoción de la cultura, y el conocimiento humanístico".

Expuesto lo cuantitativo, "una oferta formativa completísima", se ha centrado en lo cualitativo, "la calidad de los ponentes y el alto compromiso de sus directores y directoras por diseñar contenidos en los que el rigor científico se combina con actividades prácticas sobre el terreno".

Al hilo, ha valorado que todo esto "es gracias a una amplísima, cada vez mayor, red de entidades colaboradoras, que este año se acerca a las 50 y que, junto a las cuatro patrocinadoras, Ayuntamientos de Roquetas y de Almería, Diputación y Cajamar, son el exponente del fuerte vínculo que los Cursos de Verano de la UAL mantienen con su entorno, sin dejar de tener al mismo tiempo una proyección global".

El concejal de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha destacado que "con sus 27 años de historia, los Cursos de Verano de la UAL son un referente de calidad, excelencia y compromiso con el talento, la innovación y la formación en un formato que se confirma cada edición con un rotundo éxito".

A su vez ha asegurado que "para el Ayuntamiento de Almería es una satisfacción poder participar un año más en el impulso que para la ciudad supone esta cita académica y que nos hace reforzar los vínculos entre la UAL y su ciudad de forma transversal".

El vicepresidente 4º de la Diputación de Almería y diputado de Economía y Digitalización, Álvaro Izquierdo, ha felicitado a la UAL por la puesta en marcha de una nueva edición de sus Cursos de Verano, que ha calificado como "una gran oportunidad" por varios motivos. Uno de ellos es que "acercan el mundo académico a toda la sociedad, trasladando ese conocimiento fuera del campus de la Cañada para cumplir con la máxima de universalidad de nuestra universidad". Otro es "la propia flexibilidad y frescura de su formato, que permite tratar campos temáticos que a menudo no encontramos en las materias de los grados, muchos de ellos centrados en diferentes aspectos de la realidad almeriense".

La concejala de Educación, Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Lourdes García, ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la UAL, así como otros programas de relevancia como la Universidad de Mayores. Ha subrayado que esta iniciativa "refleja el compromiso compartido por impulsar y favorecer el fomento del aprendizaje, acercando el conocimiento a toda la sociedad".

En esta edición, Roquetas de Mar acogerá varios seminarios centrados en temáticas de actualidad como el agroturismo sostenible, la relación entre música y bienestar, el abordaje del cáncer y la transformación digital en el ámbito agrícola.

Por último, el director de Zona Almería Centro de Cajamar Caja Rural, José María Vargas, ha valorado que "este es un programa que en 2026 reafirma su madurez y su capacidad para conectar con la sociedad de una forma abierta, rigurosa y cercana". La relación de Cajamar con la UAL "se ha visto fortalecida" también gracias a los Cursos de Verano, que "han sido siempre un espacio privilegiado para extender el conocimiento más allá de las aulas, acercándolo a distintos municipios, colectivos y realidades del conjunto de la provincia".

De este modo, "durante el mes de julio Almería volverá a convertirse en un auténtico campus distribuido, en el que se abordarán cuestiones de plena actualidad y retos de futuro desde múltiples perspectivas, con una propuesta diversa y dinámica".