Moreno (PP-A) confía en conseguir la mayoría y que "la única dependencia sea hacia los andaluces"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, durante su participación en el foro 'Dialogando' del grupo Azahara de Comunicaciones, - AZAHARA DE COMUNICACIONES

HUELVA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP-A a las elecciones andaluces del 17M, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles que afronta la campaña con "ilusión" y espera que los ciudadanos le vuelvan a dar la mayoría para "seguir cambiando Andalucía" y "ser libre, de forma que la única dependencia sea hacia los andaluces".

Así lo ha manifestado el popular durante su participación en Huelva en el Foro 'Dialogando' del grupo Azahara de Comunicaciones, donde ha asegurado que afronta el inicio de campaña con "ilusión", pero "con un punto de nervio" porque "al final es una examen". "Le tengo mucho respeto a ese examen y al mismo tiempo soy consciente que de ese examen pueden salir distintas variables y habría cosas que no serían buenas para Andalucía si sucediera", ha remarcado.

Pero, ha señalado que tiene "mucha ilusión y mucha esperanza de poder seguir haciendo cosas, de seguir transformando Andalucía, de seguir trabajando", por ello, confía en que los andaluces le vuelvan a dar "una mayoría suficiente para poder seguir cambiando Andalucía".

Preguntado por las encuestas, sobre todo la de CIS, que le otorgaba la mayoría absoluta, Moreno ha asegurado que su partido "ha tenido todas las derrotas del mundo en Andalucía" y "muchos episodios de tener muy buenas encuestas y después mal resultado", toda vez que ha asegurado que, en base a los datos que ellos manejan, "hay seis provincias ahora mismo donde hay un diputado bailando", por lo que "si esos seis diputados se van hacia otro lado, pues nos quedaremos lejos de la mayoría".

"Eso significa que por muy poco porcentaje de votos, podemos tener una mayoría de estabilidad o no tenerla. Por tanto, las mayorías absolutas son muy difíciles en España, porque está muy fragmentado, porque hay muchas fuerzas políticas. Si la conseguimos, será épico", ha abundado.

Al respecto, ha remarcado que van a trabajar por conseguir "una mayoría de estabilidad", que es "el camino trazado para no estar como han estado los compañeros de Extremadura seis meses esperando para tener gobierno, o para depender de otros que además no deciden aquí, sino en Madrid sin conocer la realidad aquí". "Por ello, quiero ser libre, quiero ser independiente, y quiero que la única dependencia que tenga sea la de los andaluces".

SEGURIDAD JURÍDICA Y BAJADA DE IMPUESTOS

Por otro lado, Moreno ha insistido en que "se van a seguir bajando impuestos" porque "se ha demostrado que no solamente se recauda más", sino que "rebajar de 1.900 millones de euros al año a los andaluces en impuestos, pues es positivo para la economía".

Además, ha incidido en que Andalucía ha crecido en estos siete años y cuatro meses "por encima de la media de España y de la media de Europa". "Eso significa que nuestra riqueza y nuestro producto interior bruto es superior a un país como el de Hungría, por poner un ejemplo, o similar a una economía como la de Grecia".

"Somos la tercera economía de España, una potencia exportadora, somos respetados ya en Europa y en España, y para seguir batiendo récord de inversión extranjera, como lo hemos hecho en esta legislatura, necesitamos tener estabilidad política, tenemos que tener seguridad jurídica y tenemos que tener impuestos bajos", ha subrayado.

Por ello, ha expresado su temor a que "los adversarios políticos", concretamente, el PSOE, "dijeron claramente" que si volvían al Gobierno, "volverían a poner el impuesto de sucesión y donaciones". "Ante ello, digo que no solamente vamos a mantener la bonificación del 99%, sino que lo vamos a extender aún más, ya no solamente entre cónyuges, entre hijos, entre hermanos, sino a la siguiente línea de parentesco, para facilitar que lo que tú durante toda una vida has conseguido no se lo lleve Hacienda", ha insistido.

Asimismo, ha insistido en que lo "más importante" que piden los inversores internacionales es que "no le cambien las reglas del juego una vez que han empezado a invertir". Además, según ha remarcado Moreno es que piden "estabilidad política y que haya paz social".

Al respecto, ha señalado que "a pesar de que digan que los andaluces somos unos vagos", es la comunidad "con menos absentismo laboral de la península". "Y para que se siga invirtiendo se necesita estabilidad, seguridad y confianza, y eso solo se consigue si hay una mayoría suficiente", ha remarcado.

PROYECTOS DE HUELVA

Durante su intervención, Moreno también ha podido conversar sobre los diferentes proyectos "pendientes" de la provincia de Huelva o que ya están en marcha. Uno de los que se ha referido en la alta velocidad y la "falta de voluntad" de que la provincia tenga AVE, y "solo hay que mirar la conexión que tiene con Madrid y que ahora está incluso amenazada".

"Creo que la alta velocidad se va a poner en marcha necesariamente con otro gobierno, porque este Ejecutivo es el que más ha recaudado de la historia, pero no llega a cuatro kilómetros de autovía los construidos en ocho años y de ferrocarril solo se ha hecho la parte del AVE a Almería, que tenía que inaugurarse en 2023, pero no será hasta el 2028. Por ello, no confío en un gobierno que no ha sido capaz de invertir lo que nos corresponde", ha enfatizado.

En cuanto a infraestructuras hídrica, Moreno ha mencionado la presa de Alcolea y el compromiso de la Junta para realizarla y ha aprovechado para volver a mostrar al Gobierno la "disposición, mañana mismo, para firmar la resolución definitiva de cesión" y que sea la Junta de Andalucía "quien se haga cargo de la presa Arcolea y de otras infraestructuras hídricas si no son capaces de hacerlas", ha señalado.

Asimismo, Moreno ha abordado también el proyecto del Valle del Hidrógeno Verde, que "ya se está haciendo" y "va a generar, no solamente bustos de trabajo, sino también mucha capacidad de dinamización de la propia economía". "Creo que la provincia de Huelva está en condiciones, si seguimos haciendo las cosas bien, en convertirse en capital industrial de Andalucía. Es un salto cualitativo porque la industria da un ejemplo de más calidad, de más estabilidad y mucho más seguro. Y eso al calor de las nuevas energías que han escogido Huelva como elemento de referencia", ha asegurado.

Asimismo, Moreno ha señalado que "uno de los momentos complicados de la legislatura" fue la gestión de los regadíos de Doñana, de hecho, ha indicado que "nunca" entendió "por qué no se podía llegar a un acuerdo", pero finalmente, "se alcanzó y ha sido beneficioso para todos".

"Me hubiera gustado que hubiera sido mucho más rápido. Creo que ha faltado más celeridad por parte de todos, porque hay muchas cosas que hemos ido frenando, esperando un poco las resoluciones del Gobierno. Pero, definitivamente, ha sido positivo gracias a la colaboración entre la Diputación, la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado", ha señalado.



